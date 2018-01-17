/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震高鐵小紅莓玄松月
>rss

陸指漸進台獨 陸委會：北京勿無的放矢

發稿時間：2018/01/17 19:17

最新更新：2018/01/17 19:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社台北17日電）陸委會今天表示，中國大陸持續對台外交打壓、軍事威懾，威脅台海及區域和平穩定，是造成兩岸對立螺旋上升的根源；北京當局應反求諸己，切勿一再無的放矢、恣意指控「漸進台獨」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，發言人馬曉光表示，近期武統聲浪升高，主因是台灣「日益猖獗、形形色色的台獨分裂活動」等。行政院大陸委員會晚間發布新聞稿指出，國台辦相關說法未符事實且不當。

陸委會表示，政府維繫兩岸和平現狀的立場一貫，一年多來積極展現善意與彈性，妥善處理兩岸事務，並盡最大努力維護兩岸既有溝通機制運作，致力維持兩岸交流和諧環境，各界有目共睹。

陸委會強調，大陸方面堅持並施壓台灣接受其片面設定的「一中原則」與「九二共識」作為雙方互動的政治基礎，並拒絕與政府溝通，使開展契機流失，這才是兩岸關係形勢複雜嚴峻的主要癥結。

陸委會表示，中國大陸持續對台外交打壓、軍事威懾，威脅台海及區域和平穩定，更是造成兩岸對立螺旋上升的根源。政府認為，北京當局應反求諸己，切勿一再無的放矢、恣意指控「去中國化」、「漸進台獨」。

陸委會並說，北京當局無須憑仗自身發展優勢，採取傲慢態度、無視台灣民意反彈，只會加深兩岸民心鴻溝，損害了兩岸人民和諧相處的權益。

陸委會最後呼籲，兩岸關係的和平穩定發展，是雙方共同責任。中國大陸應排除「以我為主、以力服人」的對台舊思維，務實面對中華民國存在的事實，尊重台灣的尊嚴與權利、理性看待台灣內部改革與施政，更應透過不設前提的溝通對話，為未來互動共同找尋可能性，這絕對是對岸不容推卸的責任。1070117

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP