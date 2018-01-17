陸指漸進台獨 陸委會：北京勿無的放矢

（中央社台北17日電）陸委會今天表示，中國大陸持續對台外交打壓、軍事威懾，威脅台海及區域和平穩定，是造成兩岸對立螺旋上升的根源；北京當局應反求諸己，切勿一再無的放矢、恣意指控「漸進台獨」。



中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，發言人馬曉光表示，近期武統聲浪升高，主因是台灣「日益猖獗、形形色色的台獨分裂活動」等。行政院大陸委員會晚間發布新聞稿指出，國台辦相關說法未符事實且不當。



陸委會表示，政府維繫兩岸和平現狀的立場一貫，一年多來積極展現善意與彈性，妥善處理兩岸事務，並盡最大努力維護兩岸既有溝通機制運作，致力維持兩岸交流和諧環境，各界有目共睹。



陸委會強調，大陸方面堅持並施壓台灣接受其片面設定的「一中原則」與「九二共識」作為雙方互動的政治基礎，並拒絕與政府溝通，使開展契機流失，這才是兩岸關係形勢複雜嚴峻的主要癥結。



陸委會表示，中國大陸持續對台外交打壓、軍事威懾，威脅台海及區域和平穩定，更是造成兩岸對立螺旋上升的根源。政府認為，北京當局應反求諸己，切勿一再無的放矢、恣意指控「去中國化」、「漸進台獨」。



陸委會並說，北京當局無須憑仗自身發展優勢，採取傲慢態度、無視台灣民意反彈，只會加深兩岸民心鴻溝，損害了兩岸人民和諧相處的權益。



陸委會最後呼籲，兩岸關係的和平穩定發展，是雙方共同責任。中國大陸應排除「以我為主、以力服人」的對台舊思維，務實面對中華民國存在的事實，尊重台灣的尊嚴與權利、理性看待台灣內部改革與施政，更應透過不設前提的溝通對話，為未來互動共同找尋可能性，這絕對是對岸不容推卸的責任。1070117