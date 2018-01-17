稅改案 蘇嘉全：若朝野有共識18日三讀

（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商所得稅法部分條文修正草案，但營所稅、扣除額、股利稅率等關鍵條文都沒有共識。蘇嘉全說，明天上午會繼續協商，若有共識，下午就能進行三讀。



蘇嘉全下午2時召集朝野協商，研商所得稅法部分條文修正草案。協商到約晚間6時30分，蘇嘉全表示，保留的條文請財政部回去再想一想，今天不做成協商結論，明天上午10時繼續協商。



蘇嘉全會後受訪時表示，明天上午先協商，針對幾個問題大家有共識，當然下午就進行三讀；若協商沒有共識，還要繼續再協商，因為條文滿多的，如果大家要杯葛，恐怕一個星期都過不了，所以還是要協商。



民進黨團總召柯建銘會後受訪時表示，朝野協商沒有什麼火花，大家都在理性探討，是臨時會最好的一次，會珍惜這樣的結果。各黨的差異點都集中在這幾條，要考量租稅公平性跟稅損問題，每個人都想照顧很多人，民進黨團也可以做這樣的好人，但稅損太嚴重時，稅改是有問題的。



柯建銘說，幾個政黨的版本，「是系統不一樣，相容性就會有問題」，他很清楚各黨的想法，但還要內部思考，等明天應該會有答案。



媒體詢問，明天是否可能二、三讀？柯建銘說，「該讓的讓，再讓不下去的話，程序還是要走的」，且民進黨團主動拋出提高三大扣除額，不要再說協商是過水、陪公子讀書，至於稅損部分民進黨團會再評估。1070117