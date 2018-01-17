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制裁北韓 政府續配合聯合國維護東亞和平

發稿時間：2018/01/17 20:08

最新更新：2018/01/17 20:08

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（中央社記者侯姿瑩台北17日電）台商涉嫌偷賣油給北韓，今天媒體報導，偷運的台商船隻遭美國拍下多張照片，證據確鑿。外交部表示，此案已由檢調偵辦，相關單位會持續配合聯合國，維護東亞區域和平與穩定。

對此，美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）告訴中央社記者，沒有任何訊息可提供。

「鏡週刊」今天報導指出，台商陳世憲去年至今至少3次偷賣油給北韓，油輪駛出韓國港口後還刻意關掉船舶動態資訊（AIS）系統防行蹤曝光，但仍遭美方掌握，還拍下多張照片，成為資助北韓鐵證。

對此，外交部發言人李憲章表示，這個案子已移請檢調機關偵辦中，外交部將持續與國內相關機關配合並提供相關資訊。政府相關單位也願持續配合聯合國及國際社會，以共同維護東亞區域和平、穩定與繁榮。

行政院長賴清德今天稍早也表示，此事將依法處理。

法務部12日首次依資恐防制法規定邀國家安全局、內政部、外交部、國防部、經濟部、中央銀行、金融監督管理委員會等部會委員召開資恐防制審議會，會中基於國際合作及聯合國決議認有必要，通過指定陳世憲、Bunker's Taiwan Group Corporation（註冊地：英屬維京群島）、Billions Bunker Group Corporation（註冊地：馬紹爾群島共和國），共計1個人、2境外法人為制裁名單，制裁及於陳世憲為實質受益人的Oceanic Enterprise Co. Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C的2個境外法人。

陳世憲涉嫌安排「比利恩18號」、以Billions Bunker集團租用的香港籍油輪「方向永嘉」號，參與販賣石油給北韓的行動，日前遭台灣高雄地方法院檢察署傳訊後，以新台幣150萬元交保。

此外，針對制裁北韓的行動，台美間有密切溝通。外交部扮演平台角色，將聯合國與美方的相關資訊，轉給國內相關機關。

外交部北美司司長陳立國昨天表示，制裁陳世憲與相關企業是資恐防制法自民國105年7月頒布實施以來首例，展現政府積極配合聯合國制裁北韓決心。1070117

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