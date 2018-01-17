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傳澳航遭施壓不將台列為國家 外交部澄清

發稿時間：2018/01/17 22:02

最新更新：2018/01/17 22:02

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（中央社記者侯姿瑩台北17日電）澳洲媒體報導中國大陸施壓澳洲航空，迫使澳航在官網上不再將台灣列為國家。外交部晚間澄清表示，經查澳航官網，申請「飛行常客」頁面填選「國籍/居住地」的部分，台灣與中國有明顯區隔。

根據澳洲航空（Qantas）官網，申請成為澳航飛行常客（Frequent Flyer）的頁面須填寫「國籍/居住地」（country/territory of residence），其中選項依英文字母順序排列，台灣以Taiwan列名，中國大陸則以China列名，兩者有明顯區隔。

另外，澳航官網的訂票頁面目的地是以城市標列，其中台灣3個城市高雄、台中、台北分別以Kaohsiung, Taiwan [KHH]、Taichung, Taiwan [RMQ]、Taipei, Taiwan [TPE]標列。

外交部發言人李憲章表示，外交部將持續關注中國大陸打壓我國相關情事，「並堅定捍衛我國家主權及尊嚴」。

澳洲媒體news.com.au 16日報導，澳洲航空在中國施壓下，在澳航網站上不再將台灣列為國家。

媒體近日報導，全球有20多家航空公司官網將台港澳列為國家。中國民航局為此發出通知，要求所有經營飛往中國航線的外籍航空公司「自查」是否有相關情況，並揚言採取「進一步措施」。1070117

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