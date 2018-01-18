遭指不適任 陳師孟：從不在壓力下屈服

監察院18日舉行新任監委談話會，新任監委陳師孟（左）配戴小豬領帶出席報到。中央社記者孫仲達攝 107年1月18日

（中央社記者劉麗榮台北18日電）遭部分藍營人士質疑不適任的準監察委員陳師孟，今天被媒體問到「有人希望你自己下台」時表示，「他們有得等了」，從來不會在這種力量之下屈服。



監察院上午召開新任監委就職前談話會，由監察院長張博雅主持，11名準監委出席。張博雅表示，不管大家對監察院認知、看法如何，都誠摯期許加入監察院行列，深入了解憲政五權角色及職權重要性。



陳師孟被大批守候媒體上前層層圍堵，被問到「辦藍不辦綠」發言，會不會覺得失言？陳師孟表示，一點都不會，「過去作惡、為非作歹就是藍的嘛，所以現在不辦藍去辦綠嗎？你舉個例子是綠的法官去追殺藍營的、不當的追殺，舉一個例子出來，我就認輸。」



蘋果日報報導，總統府資政姚嘉文說，陳師孟想要替前總統陳水扁講話，也不是在那種場合，陳師孟應適可而止。



陳師孟說：「我不瞭解他（姚嘉文）的意思，他是我敬重的一個民主前輩。」



陳師孟說，不覺得自己是挺扁言論，也沒欠陳水扁人情，當然陳水扁當初重用他，但不覺得是欠了人情，「所以我一定要還這個人情」。他在台北市副市長或總統府秘書長任內，對得起那些職位，他不需要特別去維護陳水扁，只是想維護公平正義。



陳師孟曾在陳水扁任台北市長與總統時，擔任台北市副市長與總統府秘書長。



陳師孟在立法院接受審查時，打了有豬圖案的領帶，領帶上還有I never listen（我從不傾聽）字樣；陳師孟說，他很喜歡豬，I never listen意思是「我從來不會人云亦云」。



由於媒體一路訪問，陳師孟花了一些時間才走進監察院。



張博雅說，除讓各準監委了解職權行使上的各項作業，也要抽籤決定以後院會座位，也請新監委選擇要加入3個常設委員會，目前有7個常設委員會，每人可選3個，行政單位也會報告其他包括住宿、座車等問題。1070118





監察院18日舉行新任監委談話會，院長張博雅（左）一一向新任監委陳師孟（右）等致意，歡迎他們加入監察院。中央社記者孫仲達攝 107年1月18日