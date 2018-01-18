謝長廷投書日媒 談M503案籲支持兩岸對話

中國大陸日前啟用M503等航路，駐日代表謝長廷18日投書日媒，說明大陸片面啟用M503可能帶來的影響，希望日本各界支持兩岸在無條件前提下，重啟對話。中央社記者黃名璽東京攝 107年1月18日

（中央社記者黃名璽東京18日專電）日本產經新聞今天刊登駐日代表謝長廷「台灣海峽飛航安全，與東亞息息相關」為題的投書，啟用M503會影響飛安和兩岸現狀，他希望日本各界支持兩岸在無條件前提下，重啟對話。



中國大陸未遵守兩岸於2015年3月協議所達成的共識，4日片面啟用M503航路由南向北飛航，以及W121、W122、W123航路。總統蔡英文日前表示，期待國際社會理解台灣的目標，並支持兩岸儘快展開協商。



謝長廷表示，針對中國未經事前協商，自1月4日起全面啟用2015年1月設定於台海中間附近的民航機航線，「不僅是對航空安全，也對兩岸關係的維持現狀，帶來明顯影響」。



他指出，全球化時代飛航安全極為重要，國際間人的往來及物品流通，在各國信賴與合作下，安全得以確保；台日間每週約700班的定期航班飛行，連結日本到香港、東南亞方面航線，多數也飛經台灣附近，這些航班能安全飛行，主因是跟台北飛航情報區的良好合作體制已確立。



謝長廷說，台灣與中國當局於2015年1月起，歷經3個月協商，對這條極為接近海峽中間航線，達成暫緩啟用共識；這次中國當局片面啟用，不僅對航空安全，對兩岸關係的現狀維持，也將帶來顯著影響。



他說，海峽中線西側為上海飛航情報區、東側為台北飛航情報區所管轄空域，新航線開設，與鄰近管區協商，理所當然；中國當局片面開設航線，實有違國際民航組織（ICAO）的規定等國際慣例。



謝長廷說，維持台灣海峽兩岸和平與安全，兩岸雙方都有責任，片面開設航線，不僅不利於台海中線緩衝地帶，也恐怕會影響東亞全體。



他說，台灣不希望軍事緊張升高，呼籲兩岸間在無條件前提下，重啟對話。台灣海峽空域安全攸關日本和東亞安全，為了台海和平與安全，希望日本各界給予支持與協助。1070118