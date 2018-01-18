/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 謝淑薇彩蝶宴地震高鐵
>rss

謝長廷投書日媒 談M503案籲支持兩岸對話

發稿時間：2018/01/18 11:24

最新更新：2018/01/18 12:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中國大陸日前啟用M503等航路，駐日代表謝長廷18日投書日媒，說明大陸片面啟用M503可能帶來的影響，希望日本各界支持兩岸在無條件前提下，重啟對話。中央社記者黃名璽東京攝 107年1月18日中國大陸日前啟用M503等航路，駐日代表謝長廷18日投書日媒，說明大陸片面啟用M503可能帶來的影響，希望日本各界支持兩岸在無條件前提下，重啟對話。中央社記者黃名璽東京攝 107年1月18日

（中央社記者黃名璽東京18日專電）日本產經新聞今天刊登駐日代表謝長廷「台灣海峽飛航安全，與東亞息息相關」為題的投書，啟用M503會影響飛安和兩岸現狀，他希望日本各界支持兩岸在無條件前提下，重啟對話。

中國大陸未遵守兩岸於2015年3月協議所達成的共識，4日片面啟用M503航路由南向北飛航，以及W121、W122、W123航路。總統蔡英文日前表示，期待國際社會理解台灣的目標，並支持兩岸儘快展開協商。

謝長廷表示，針對中國未經事前協商，自1月4日起全面啟用2015年1月設定於台海中間附近的民航機航線，「不僅是對航空安全，也對兩岸關係的維持現狀，帶來明顯影響」。

他指出，全球化時代飛航安全極為重要，國際間人的往來及物品流通，在各國信賴與合作下，安全得以確保；台日間每週約700班的定期航班飛行，連結日本到香港、東南亞方面航線，多數也飛經台灣附近，這些航班能安全飛行，主因是跟台北飛航情報區的良好合作體制已確立。

謝長廷說，台灣與中國當局於2015年1月起，歷經3個月協商，對這條極為接近海峽中間航線，達成暫緩啟用共識；這次中國當局片面啟用，不僅對航空安全，對兩岸關係的現狀維持，也將帶來顯著影響。

他說，海峽中線西側為上海飛航情報區、東側為台北飛航情報區所管轄空域，新航線開設，與鄰近管區協商，理所當然；中國當局片面開設航線，實有違國際民航組織（ICAO）的規定等國際慣例。

謝長廷說，維持台灣海峽兩岸和平與安全，兩岸雙方都有責任，片面開設航線，不僅不利於台海中線緩衝地帶，也恐怕會影響東亞全體。

他說，台灣不希望軍事緊張升高，呼籲兩岸間在無條件前提下，重啟對話。台灣海峽空域安全攸關日本和東亞安全，為了台海和平與安全，希望日本各界給予支持與協助。1070118

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP