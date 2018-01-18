WHO議題 外交部：今年主力放在WHA推案

（中央社記者溫貴香台北18日電）外交部國際組織司副司長王良玉今天說，政府部門推動參與WHO從未鬆懈；今年把主力放在WHA推案上，努力做到台灣衛生實力被世界看到，台灣的聲音被聽到。



第142屆世界衛生組織（WHO）執行委員會將於22日召開，民主進步黨立委劉世芳、莊瑞雄、邱泰源、吳焜裕等人上午在立法院召開記者會呼籲，外交部應積極洽請友邦在執委會提案，讓台灣加入世界衛生大會（WHA）。



參與記者會的台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉說，外交部說美國不希望台灣提案，若發生SARS（嚴重急性呼吸道症候群）等疫情出了人命，「是川普（美國總統）要負責嗎？」國際已經漸漸淡忘台灣不是WHO會員這件事情，台灣應請友邦幫台灣提案加入。



林世嘉說，過去外交部、衛生福利部都說可以在場外2對2會談，「這都是打假球」，講完話就結束了，國際不該以任何理由，阻止台灣加入WHA。



劉世芳說，台灣人的健康不需要中國點頭，中國籍的秘書長去年已卸任，政治因素對健康人權的不當干預應能有所減輕，政府應主動出擊，在世衛大會召開前，請世衛執委會的友台國家協助提案，讓台灣重返世衛。



王良玉出席記者會表示，政府部門包括外交部或衛福部推動參與WHO這個議題上從未鬆懈，今年友邦與理念相近國家已經開始與WHO秘書處表達希望台灣能夠受邀出席。



對於在WHO執委會提案，王良玉說，今年的作法也是經過審慎考慮，雖未在執委會提案，但不是沒有作為，不在執委會提案主要考慮推案的效果，因為執委會出席的官員比較是技術性官員，與WHA出席官員比起來，WHA是世界各國的衛生部長參加，就能見度與發言效果，WHA的效果在網路上都可以看到。



就務實面，王良玉說，執委會有34名成員，台灣的友邦有2名，理念相近的國家數目不是那麼多，有些國家甚至只能以觀察方式旁聽，經過考量後把主力放在WHA推案上，會努力做到衛生實力被世界看到，台灣的聲音被聽到。1070118