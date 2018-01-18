/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 謝淑薇彩蝶宴地震高鐵
>rss

駁設基金會為選舉 江宜樺盼改變政治文化

發稿時間：2018/01/18 15:48

最新更新：2018/01/18 15:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝佳珍台北18日電）前行政院長江宜樺表示，長風基金會是文教基金會非政治團體，盼透過民間力量改變台灣政治文化；很多人問成立基金會是否為了要選舉，「我到後來已經懶得回答這個問題了」。

江宜樺日前接受「輔大之聲」廣播電台專訪，談從學術到政治之路的心路歷程，這是江宜樺離開政府部門後，首度接受廣播電台專訪；江宜樺今天在臉書公布訪談連結。

談到成立長風基金會，江宜樺表示，他離開政府後，曾想過要回歸純教書生活，還是在民間以非政府官員角色做點事，想很久之後，決定搭建民間平台，做與公益有關的事。很多人問，成立基金會是否為了要選舉？「我到後來已經懶得回答這個問題了」。

江宜樺說，長風基金會是文教基金會非政治團體，成立的宗旨很清楚，就是希望透過民間力量，而非政府或政治的方式，慢慢改變台灣的政治文化與提高公民意識，希望透過基金會幫助年輕人打開視野、連結國際。

他認為，台灣目前的困局是太關心內部事情，例如新聞充斥巷口牛肉麵漲價、車禍兩造打架之類的新聞，他看了很難過，雖然生活有這些部分，但就只是這些嗎？緬甸、美國等其他國家發生什麼事，一概不看、不了解嗎？

江宜樺說，民間應該做點事，想辦法讓視野寬廣一些，年輕人將來才有機會打造台灣成為理想境界，而非看著台灣慢慢沉淪，很高興長風基金會成立1年來朝此方向做。

談到2014年因為訴求退回海峽兩岸服務貿易協議引發的太陽花學運，江宜樺表示，太陽花運動興起過程，很多人打著公民不服從訴求，他有時候會覺得有點「啼笑皆非」。

他說，公民不服從是西方政治傳統的重要主張，不是對看不順眼的東西，打著不服從、激烈抗爭手段就是公民不服從。公民不服從有其要件，除所堅持理想正確之外，採取手段必須是和平、非暴力。

江宜樺舉美國作家梭羅當年抗稅為例說，梭羅並非攻占政府，也知道這樣的動作在法律上被界定為不合法，願意承擔後果，以此促使更多人知道法律的不正義，這就是公民不服從。如果背離本意，就是群眾抗爭，沒有理由說是多麼崇高的公民不服從運動。

江宜樺2014年12月卸下行政院長職務後，曾到美國哈佛大學擔任訪問學人，2016年獲聘為香港城市大學人文及社會科學院教授，去年1月成立長風基金會。1070118

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP