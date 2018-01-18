駁設基金會為選舉 江宜樺盼改變政治文化

（中央社記者謝佳珍台北18日電）前行政院長江宜樺表示，長風基金會是文教基金會非政治團體，盼透過民間力量改變台灣政治文化；很多人問成立基金會是否為了要選舉，「我到後來已經懶得回答這個問題了」。



江宜樺日前接受「輔大之聲」廣播電台專訪，談從學術到政治之路的心路歷程，這是江宜樺離開政府部門後，首度接受廣播電台專訪；江宜樺今天在臉書公布訪談連結。



談到成立長風基金會，江宜樺表示，他離開政府後，曾想過要回歸純教書生活，還是在民間以非政府官員角色做點事，想很久之後，決定搭建民間平台，做與公益有關的事。很多人問，成立基金會是否為了要選舉？「我到後來已經懶得回答這個問題了」。



江宜樺說，長風基金會是文教基金會非政治團體，成立的宗旨很清楚，就是希望透過民間力量，而非政府或政治的方式，慢慢改變台灣的政治文化與提高公民意識，希望透過基金會幫助年輕人打開視野、連結國際。



他認為，台灣目前的困局是太關心內部事情，例如新聞充斥巷口牛肉麵漲價、車禍兩造打架之類的新聞，他看了很難過，雖然生活有這些部分，但就只是這些嗎？緬甸、美國等其他國家發生什麼事，一概不看、不了解嗎？



江宜樺說，民間應該做點事，想辦法讓視野寬廣一些，年輕人將來才有機會打造台灣成為理想境界，而非看著台灣慢慢沉淪，很高興長風基金會成立1年來朝此方向做。



談到2014年因為訴求退回海峽兩岸服務貿易協議引發的太陽花學運，江宜樺表示，太陽花運動興起過程，很多人打著公民不服從訴求，他有時候會覺得有點「啼笑皆非」。



他說，公民不服從是西方政治傳統的重要主張，不是對看不順眼的東西，打著不服從、激烈抗爭手段就是公民不服從。公民不服從有其要件，除所堅持理想正確之外，採取手段必須是和平、非暴力。



江宜樺舉美國作家梭羅當年抗稅為例說，梭羅並非攻占政府，也知道這樣的動作在法律上被界定為不合法，願意承擔後果，以此促使更多人知道法律的不正義，這就是公民不服從。如果背離本意，就是群眾抗爭，沒有理由說是多麼崇高的公民不服從運動。



江宜樺2014年12月卸下行政院長職務後，曾到美國哈佛大學擔任訪問學人，2016年獲聘為香港城市大學人文及社會科學院教授，去年1月成立長風基金會。1070118