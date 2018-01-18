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女性軍法官考上司法官 憲兵蕭惠予第一人

發稿時間：2018/01/18 16:39

最新更新：2018/01/18 16:54

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服務於憲兵204指揮部的蕭惠予中尉，2017年在錄取率約1%的司法官考試中脫穎而出，成為國軍第一位通過司法官考試的女性官兵。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月18日服務於憲兵204指揮部的蕭惠予中尉，2017年在錄取率約1%的司法官考試中脫穎而出，成為國軍第一位通過司法官考試的女性官兵。（軍聞社提供）中央社記者呂欣憓傳真　107年1月18日

（中央社記者呂欣憓台北18日電）服務於憲兵204指揮部的蕭惠予中尉，在去年錄取率約1%的司法官考試中脫穎而出，成為國軍第一位通過司法官考試的女性官兵，未來退伍後經受訓，可以擔任檢察官或法官。

軍聞社今天報導蕭惠予的故事。蕭惠予表示，軍人在她心裡面的正面形象，讓她在高中畢業學測後的志願表選填中，毫無懸念的放棄選擇國立大學法律系的機會，唯一選擇國防大學法律系就讀。

陸軍下士洪仲丘疑遭虐死事件後，軍事審判法修法，軍人犯罪在平時將全面移交司法機關審理，戰時仍回歸軍審。最高軍事院檢的軍法軍官和士官兵將組成南、北地區法律服務中心，處理刑事補償等案件；高等以下軍事院檢的則編配到聯兵旅級以上部隊，負責司法聯繫、訴願、法律服務等項目。

蕭惠予坦言，就學期間面對軍法體系轉型時，曾有過不安的茫然與恐懼，但在畢業之後實際深入部隊，發現自己的角色可以從一支寫判決的筆，變成一本官兵的法律百科全書，並為部隊依法行政把關 ，幫助官兵解決法律疑難，讓軍法的服務面向，更為深遠、寬廣。

她說，在處理法律服務時，最重要的是傾聽，雖然需要承受當事人在事件中的情緒反應，但所有的繁瑣與辛勞，其實都會在當事人一句感激的「謝謝」中消失於無形，也讓她對單位的法律服務始終保有高度的熱忱。

在未來的軍旅生涯中，蕭惠予希望把握機會多歷練不同領域來累積實務經驗，讓自己未來可以發揮專長，幫助更多需要幫助的人。1070118

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