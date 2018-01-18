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加州恐怖父母禁錮13子女 遭控數十罪名

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教務主任性騷女老師 監院通過彈劾

發稿時間：2018/01/18 17:30

最新更新：2018/01/18 19:12

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監察委員江綺雯（右起）、章仁香、高鳳仙18日在監察院召開記者會，說明台北市立景美國中教務主任許水龍涉對女教師性騷擾，遭監院提案通過彈劾事由。中央社記者施宗暉攝　107年1月18日監察委員江綺雯（右起）、章仁香、高鳳仙18日在監察院召開記者會，說明台北市立景美國中教務主任許水龍涉對女教師性騷擾，遭監院提案通過彈劾事由。中央社記者施宗暉攝　107年1月18日

（中央社記者劉麗榮台北18日電）監委高鳳仙、江綺雯調查，台北市立景美國中教務主任許水龍是校方性別平等教育委員會委員，卻對代理女教師做出熊抱等性騷擾行為，監察院今天通過彈劾許水龍。

監察院今天下午共同召開記者會，主持監委章仁香說，許水龍是教務主任掌有權力，又企圖教唆其他人作偽證，且許還是性平會委員，對於性平應有一定認識，卻做出性騷擾行為，更嚴重的是許水龍對於校方調查此事時毫無迴避。

高鳳仙指出，她去年申請自動調查此案，許水龍是在女老師影印時，自後方以雙手環抱，再以下體頂她，女老師驚恐回頭，許水龍還問她「你被嚇到了嗎？」被性騷擾的女老師心生恐懼，認為若不站出來還會有其他人受害。

監委調查指出，校方當時成立申訴委員會，並聘任專家學者組成調查小組調查，調查小組一開始認定性騷擾成立，不過到了申訴委員會，卻不採調查小組意見，僅2票就決定性騷案不成立，理由只說，沒有直接證據，而且完全沒有被害人的供詞。

高鳳仙說，去年地檢署依性騷擾罪對許水龍提起公訴後，監察院行文景美國中，希望學校依教師法或教育人員任用條例等處理，行為若違法經有關機關查證屬實，可依法解聘。當時校方還打來回嗆調查官，監察院每次都不說清楚，什麼叫依法？起訴又不代表有罪。

調查監委說，調查約詢期間，校方態度並不友善，還認為監委怎麼不去辦慶富的案子，卻辦這麼小的案子？且有多名教師不願作證，怕曝光被報復。

江綺雯說，許水龍是性平委員還帶頭違反規定，對學校來說何其危險，此案也沒有看到學校對此案的關注或努力，忽略其重要性。

江綺雯說，許水龍教唆其他老師作偽證，還把特教缺給了沒有相關背景的英文老師，目的就是阻擋受害人在聘期屆滿前報考景美國中的代理老師，此案經監院調查，證據鑿鑿，如果不懲處，對學校來說是大災難。

監察院今天以7票對2票通過彈劾許水龍，全案將移送公務員懲戒委員會。1070118

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