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爭取參與WHA 外交部：獲多個國家支持

發稿時間：2018/01/18 21:48

最新更新：2018/01/18 21:48

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（中央社記者侯姿瑩台北18日電）第142屆世界衛生組織（WHO）執行委員會22日將在日內瓦召開。外交部表示，今年將爭取以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），目前已有多個友邦以及理念相近國家採取行動協助台灣。

有關參與WHA的部分，外交部發言人李憲章今天晚間告訴中央社記者，今年將爭取以觀察員身分出席5月召開的第71屆WHA作為優先目標，「做法上會讓台灣醫衛實力被看見，也讓台灣的聲音被聽到，讓國際社會及各界人士充分了解台灣的立場」。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。WHO執委會則負責決定WHA的議程。

李憲章說，去年WHA結束後，外交部與衛福部等相關部會立即會商今年推案，並持續透過駐外館處及各國駐台機構進行洽助。「多個友邦及理念相近國家已採取具體行動助我，包括進洽WHO幹事長或秘書處」。

同時，李憲章指出，外交部持續與關心參與世衛議題的民間團體及醫衛專家交換意見，以共同努力爭取國際間對台灣的支持；今年參與WHA的推案做法及相關國際文宣工作已籌備多時，會適時向外界說明。

今天上午民主進步黨籍立法委員劉世芳、莊瑞雄、邱泰源、吳焜裕等在立法院召開記者會呼籲，外交部應積極洽請友邦在執委會提案，讓台灣加入WHA。

出席記者會的外交部國際組織司副司長王良玉表示，政府部門推動參與WHO從未鬆懈。今年的作法經過審慎考慮，雖未在執委會提案，但不是沒有作為，不在執委會提案主要考慮推案的效果，因為執委會出席的官員比較是技術性官員，與WHA出席官員比起來，WHA是世界各國的衛生部長參加，就能見度與發言效果，WHA的效果在網路上都可以看到。

前總統陳水扁執政時期，政府曾在2002、2006年，洽請友邦向WHO執委會提案，盼執委會將邀請台灣以觀察員身分參加WHA列為WHA臨時議程，2008年則是請友邦向WHO執委會提案，促世界衛生條例中納入台灣，直接聯繫通報；但都遭到中國大陸或親中國家阻擾而未果。1070118

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