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歐洲議會籲陸釋放李明哲 外交部感謝

發稿時間：2018/01/19 10:17

最新更新：2018/01/19 10:17

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（中央社記者侯姿瑩台北19日電）歐洲議會決議，呼籲北京立即釋放台灣非政府組織工作者李明哲等人。外交部今天對此表示感謝；另外，台灣民間團體發起營救李明哲活動，外交部也積極配合政府相關部門提供協助。

外交部發言人李憲章表示，歐洲議會基於維護民主以及對人權的重視，再度通過決議案呼籲中國大陸立即釋放李明哲，「我政府對此表達感謝」。

同時，李憲章說，有關台灣民間團體發起訴諸國際營救李明哲，外交部積極配合政府相關部門，提供家屬協助。

歐洲議會18日在法國史特拉斯堡召開全會，經辯論及表決後通過一份關於李明哲及中國維權人士吳淦、謝陽及扎西文色等人權問題的緊急決議案，批評中國大陸人權現況。這份決議文提到，歐洲議會關切中國處置人權人士及維權律師的做法，將敦促中國立即無條件釋放所有被拘禁的人權人士、維權律師等，並停止對他們騷擾和恐嚇。

決議文中並特別提到李明哲，除呼籲中國立即無條件釋放，並在釋放之前還要確保免受酷刑和虐待，並允許家人探視、提供足夠醫療保健及讓他們能自行選擇律師。

李明哲去年遭中國大陸以顛覆國家政權罪名逮捕，隨後判處有期徒刑5年。至於謝陽與著名維權人士吳淦在2015年「709」大抓捕事件前後被當局帶走，同樣遭控顛覆國家政權等罪名，而藏人扎西文色則是因推行藏語教育，也被指控煽動分裂國家。1070119

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