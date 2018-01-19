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陳其邁登記高市長初選 尊陳菊是桶箍[影]

發稿時間：2018/01/19 11:26

最新更新：2018/01/19 11:44

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影片來源：中央社

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨立委陳其邁今天赴民進黨中央，完成高雄市長提名初選登記。他說，高雄市長陳菊是民進黨「桶箍」，在高雄，大家都是高雄隊，做為晚輩的他，會找機會向陳菊請益。

民進黨高雄市長初選領表和登記日期為15日到19日，陳其邁上午前往民進黨中央黨部完成高雄市長提名初選登記。目前登記高雄市長初選的參選者，還有立委林岱樺、趙天麟、管碧玲。

媒體詢問陳其邁，為何選在期限的最後一天來登記？陳其邁說，低調一點比較好，因為初選還是以和為貴，大家有時候因為競爭，也許會比較緊張，他希望盡量低調、和諧。

對於趙天麟指，陳其邁是自己唯一的對手，其餘參選人林岱樺和管碧玲，會尋求最大整合的可能性。

陳其邁說，同志競爭難免，但假如太過於對立，影響到黨的團結，恐怕不是大家樂意見到，選舉過程，不僅要一步一腳印，「最重要還是獲得黨內同志的尊重」，民進黨是一個團結的政黨，大家都是20幾年的同志，更何況有深厚的革命情感，他本來是想讓助理來登記就好，盡量降低選舉氣氛，讓選舉能夠回歸到政策辯論本質，是選民比較樂意見到。

他強調，同志的競爭，大家彼此尊重，選舉還是要一步一腳印，4位參選人都非常優秀，也有足夠的資格能力擔任下屆高雄市長，最後的決定還是選民，就尊重選民的決定，也祝福所有的參選人。

被問到，立委劉世芳退選，陳其邁是否會爭取陳菊的支持？

陳其邁說，花媽是民進黨「桶箍」，在高雄，大家都是高雄隊，團結成就高雄，所以不管任何人，「當然都是我們必須努力爭取的目標」。

不過，他也說，因為劉世芳剛剛退選，「應該還是要尊重花媽與世芳姐的決定」，讓事情沉澱之後，有機會當然會向花媽與世芳姐請益，「畢竟花媽是溫暖的長輩，我們都是後輩，（她）對我們有很多的照顧提攜，做為晚輩的，一定會向花媽請益」，現在順其自然，讓事情沉澱一下，這樣比較好。

陳其邁說，他希望高雄同志之間的競爭能成為典範，要更團結更和諧，能夠成就自己，當然也要成就別人，希望黨內競爭的時候，不要有過多的對立，民進黨支持者不太希望看到這種事情。1070119

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