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辜寬敏：民進黨現在沒人可與柯文哲拚

發稿時間：2018/01/19 16:17

最新更新：2018/01/19 19:04

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總統府資政辜寬敏19日被問到，民進黨是否應推出自己的台北市長人選？他說，他不知道，盡量不要插手選舉人事；但他也說，現在民進黨內看起來沒有人可與柯文哲拚。 中央社記者孫仲達攝　107年1月19日總統府資政辜寬敏19日被問到，民進黨是否應推出自己的台北市長人選？他說，他不知道，盡量不要插手選舉人事；但他也說，現在民進黨內看起來沒有人可與柯文哲拚。 中央社記者孫仲達攝　107年1月19日

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府資政辜寬敏今天被問到，民進黨是否應推出自己的台北市長人選？他說，他不知道，盡量不要插手選舉人事；但他也說，現在民進黨內看起來沒有人可與台北市長柯文哲拚。

辜寬敏今天出席新台灣和平基金會「2017台灣研究年度最佳學位論文獎」頒獎典禮。

有媒體問到，行政院長賴清德出來選台北市長，好不好？辜寬敏說，賴清德若出來選台北市一定贏，「但是，我們缺一個行政院長，缺一個將來的總統」。

辜寬敏說，他曾經跟柯文哲說，「你這個人不是大好，就是大壞」，目前柯文哲市政的好壞，不是他能評價，台北市民認為好就是好，若認為還不夠，就是還不夠。辜寬敏認為，柯文哲這個人很有趣，與一般競選地方首長的人完全不像，對什麼事好像都很無所謂的樣子，這是柯文哲的魅力。

至於，民進黨要不要在台北市推自己的人選？辜寬敏說，他不知道，選舉與人事，他盡量不要插手。

對於有意挑戰柯文哲的民進黨立委姚文智，辜寬敏認為，姚文智上次參選台北市，提出要將松山機場變公園，是最差的發言。辜寬敏說，他自己當過榮星花園的董事長，一年會有多少人到公園？會有多少人利用機場？姚文智對於台北市的認識還不夠，這次選舉，希望姚文智更好。

媒體問到，前台南縣長蘇煥智也有意參選台北市長？辜寬敏認為，這是「不可能的事情」，過去蘇煥智與台北沒淵源。

至於，辜寬敏是否支持柯文哲連任？他只說，不清楚台北市政，很難講支持或不支持；但他也說，現在民進黨內看起來沒有人可以與柯文哲比拚。1070119

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