民進黨初選台南6人登記 高雄4人角逐

（中央社記者葉素萍台北19日電）民主進步黨民國107年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選今天截止登記，累計15人完成登記，其中台南市6人角逐最激烈，高雄市則是4名現任立法委員廝殺。



在截止登記前最後一天，民進黨籍立委陳其邁到民進黨中央黨部辦理高雄市長提名初選登記，宜蘭縣員山鄉長江永和則登記角逐宜蘭縣長初選。



台南市長提名初選參選者共6人，包括民進黨籍立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左及前民進黨副秘書長李俊毅。



登記高雄市長初選參選者有4人，分別是民進黨籍立委林岱樺、趙天麟、管碧玲與陳其邁。



登記宜蘭縣長初選參選者有3人，包括民進黨籍立委陳歐珀、宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝與江永和。



登記嘉義縣長初選參選者有2人，分別是嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。



據黨中央規劃，登記日期15日到19日止。候選人完成登記後，中央黨部24日召開中央執行委員會審查參選人資格，並先溝通協調到30日截止。如果無法達成協議，2月1日到2月11日辦理電視政見發表會，民調期間為3月5日到9日，3月14日中央執行委員會公告提名名單。



中央選舉委員會16日召開會議，確認107年九合一選舉將於11月24日投開票。1070119