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台北抗議活動再現納粹旗幟 德以同聲譴責

發稿時間：2018/01/19 18:28

最新更新：2018/01/19 18:28

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（中央社記者侯姿瑩台北19日電）德國與以色列駐台辦事處今天同聲表示，對昨天有民眾在台北101前的抗議活動中使用納粹旗幟，表達強烈譴責；嘲諷納粹政權受難者的記憶是令人無法接受的行為，也嚴重濫用言論自由。

德國在台協會發布英文新聞稿指出，德國在台協會與駐台北以色列經濟文化辦事處針對德國舊馬克協會昨天在台北101大樓前的抗議行動中使用納粹旗幟，表達強烈譴責。

新聞稿表示，使用納粹圖案的物品、公開揮舞納粹旗幟，對大屠殺受難者與大屠殺生存者來說，是可鄙的（despicable）行為；嘲諷納粹政權受難者的記憶完全是令人無法接受的（utterly unacceptable），也嚴重濫用言論自由。

鏡週刊與蘋果日報等媒體報導，「德國舊馬克協會」副理事長謝華謀，為訴求「索討一次大戰日本自德國取得之不記名之德國舊馬克公債」，18日召集數十名民眾到台北101大樓前，請求德國政府應全面回贖第一次世界大戰在台債券而進行陳抗，並揮舞納粹旗幟。

德國在台協會告訴中央社記者，過去曾與德國舊馬克協會成員接觸，發現他們手中持有的是德國1920年代初期的舊紙鈔，但在德國貨幣改制後，就沒有效力了，因此無法兌換成現今通用的貨幣。若他們有公債，可向德國銀行等相關單位反應，透過法治的方式處理。

第一次世界大戰時，日本與德國爭奪遼東半島，德國因戰敗拿出舊馬克債券賠償日本。

納粹旗幟或是相關圖案在西方國家多被視為禁忌，但在台灣，納粹旗幟或圖案出現在遊行活動或是商品圖案並不少見。1070119

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