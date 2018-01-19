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德禁納粹旗 耶朋曼：民主多元但有底線

發稿時間：2018/01/19 20:15

最新更新：2018/01/19 20:24

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行政院不當黨產處理委員會19日在台北閱樂書店舉辦「從德國經驗看轉型正義」講座，邀請德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼（右）、副執行長格林堡（左），分享德國處理轉型正義相關經驗。中央社記者鄭傑文攝　107年1月19日行政院不當黨產處理委員會19日在台北閱樂書店舉辦「從德國經驗看轉型正義」講座，邀請德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼（右）、副執行長格林堡（左），分享德國處理轉型正義相關經驗。中央社記者鄭傑文攝　107年1月19日

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）台北街頭昨天又見陳抗民眾揮舞納粹旗幟。對此，德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼今天說，德國是民主社會，每個人可以表達意見，但社會還是有底線，不能顛覆社會共同價值。

昨天有民眾在台北101前的抗議活動中使用納粹旗幟，德國與以色列駐台辦事處今天共同表達強烈譴責，並表示，嘲諷納粹政權受難者的記憶是令人無法接受的行為，也嚴重濫用言論自由。

應邀來台訪問的耶朋曼（Rainer Eppelmann）下午出席不當黨產處理委員會舉辦的講座，分享德國處理轉型正義的相關經驗。媒體問及，昨天在台北有抗議民眾使用納粹旗，而德國禁止使用納粹旗，德國如何界定民主？

耶朋曼透過翻譯表示，民主社會中，本來就會有意見不同的狀況，每個人都可以公開表達自己的理念，「但在我們的社會是有底線的」，不能顛覆整個社會的共同基本價值。

他說，抗議活動對德國人來說是很正常的，但有一個例外，就是納粹旗。如果在抗議場合擺上納粹的旗幟，會立即被拿走或立即被懲罰。

德國嚴格禁止宣傳納粹主義以及第三帝國相關標誌，法律明文禁止使用納粹萬字旗與希特勒式敬禮，違反的人將會以煽動種族仇恨的罪名起訴。希特勒領導的納粹德國在二戰期間對猶太人等，進行種族大屠殺。

耶朋曼說，那些拿納粹旗抗議的民眾，應該是對德國的歷史不夠了解，他很願意跟他們對話，進行交流。

耶朋曼一行3人應外交部邀請，於15日至19日訪台，期間拜訪內政部、不當黨產處理委員會等單位。

外交部表示，耶朋曼在東德獨裁政權時期及1989年政權和平轉變中追求民主與自由，並在東西德統一後致力處理轉型正義，於2009年獲「對抗遺忘-爭取民主獎」（Gegen Vergessen-Fur Demokratie）殊榮。1070119

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