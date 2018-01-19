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宜蘭縣長選舉綠營3強競逐 陳金德未登記

發稿時間：2018/01/19 20:36

最新更新：2018/01/19 20:36

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）2018年民進黨宜蘭縣長初選登記作業結束，有立法委員陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和3人登記，但宜蘭縣代理縣長陳金德則未登記初選。

民進黨於15日到19日展開2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長黨內初選登記作業。依民進黨中央統計，宜蘭縣長初選部分，先後有陳歐珀、謝燦輝及江永和3人前往登記。

陳歐珀早在去年6月就公開宣示爭取民進黨縣長選舉提名，並以「活力宜蘭．進步新政」為訴求，提出「觀光大縣、友善農村、文創原鄉、環保首都、宜居城市」五大願景，要讓宜蘭重返榮耀。

謝燦輝與江永和的知名度雖不高，但兩人都積極爭取提名。謝燦輝打出「清廉勤政、找回民心」參選訴求，將以過去的鄉長經驗，在全縣實踐，並提出活化在地經濟、友善觀光環境、樂活高齡城市、加值科技農業、完備交通系統與紮根創客教育，共6大施政理念。

江永和以「守護民主聖地，絕不讓民主聖地榮耀在宜蘭消失」為口號，投入民進黨內縣長初選。他說，參選是上天安排，為不讓綠地變藍天，才不計個人毀譽投入選戰。

宜蘭縣代理縣長陳金德在去年11月回鄉接任代理縣長時，外界就認為他可能會以「先代理、後參選」方式投入今年底宜蘭縣長選舉，但他始終未曾明確表態，也沒有去登記初選。

陳金德認為，縣府工作繁忙、農業改革無法再拖延，若投入初選，就沒有心力改革；民進黨近來在宜蘭縣的選情不是很好，全黨團結不一定勝選，但若不團結勢必敗選。1070119

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