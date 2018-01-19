陸委會：M503風險無法忽視應速溝通

（中央社記者繆宗翰台北19日電）陸委會晚間表示，陸方片面啟用M503北上及銜接航路，衍生飛航風險無法忽視。民航局基於飛安暫未核准東方及廈門航空春節加班機申請，陸委會尊重、支持，呼籲陸方應盡速溝通。



中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路，儘管交通部民用航空局與相關航空業者溝通，業者仍照飛。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。



但民航局昨天宣布上述措施後，今天仍有中國大陸航空公司班機使用M503航線北上。



行政院大陸委員會晚間發布文字聲明表示，由於陸方未經協商，片面啟用M503航路北向飛航及W122、W123航路，衍生飛航風險，民航局曾多次提醒東方及廈門航空相關可能風險，但兩家公司仍飛航上述航路，民航局基於飛安考量，暫未核准上述兩家公司春節加班機申請，正審慎評估中。



陸委會強調，廈航飛行W122和W123承擔每年260多萬搭機往返台金台馬航線旅客的風險，政府無法忽視。



陸委會重申，有關M503航路飛航狀況，民航局正密切掌握中。陸委會尊重與支持民航局相關應變的處置方案，並呼籲北京當局依照2015年兩岸所達成的共識，盡速展開技術性溝通，以確保春節旅客的運輸。



而對於東方、廈航春節加班機暫未獲核准，中國民用航空局晚間則以發言人名義聲明表示，M503及銜接航路是經國際民航組織（ICAO）批准的國際航路，「不存在所謂安全性問題」，並呼籲台灣盡快核准兩岸春節加班機。



這份聲明還說，台灣方面在M503航路上「對大陸採取所謂的『報復』」，最終受損害的將是兩岸航空公司和兩岸民眾特別是台灣民眾的利益，「對此產生的一切後果，應由台灣當局承擔。」1070119