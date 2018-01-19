中監發函警告陳水扁 陳致中質疑是軟禁

前總統陳水扁日前赴翠山莊為前總統李登輝祝壽，中監19日發函列舉扁4個活動未遵守規定，要求未來外出參加社區職能治療應在7天前申請；陳致中則是質疑形同「軟禁」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬、蘇木春高雄19日電）前總統陳水扁日前赴翠山莊為前總統李登輝祝壽，中監今天發函列舉扁4個活動未遵守規定，要求未來外出參加社區職能治療應在7天前申請；陳致中則是質疑形同「軟禁」。



陳水扁的兒子陳致中今晚在臉書（Facebook）貼文：陳前總統因為探望同樣生病的李前總統，所以，以後必須軟禁在家嗎？



他的貼文引發關注。陳致中在line群組中回應媒體的詢問，柯總召母喪私下弔唁，這是人情義理，叫作違法？兩位生病的前任總統互相關心，惺惺相惜，這是台灣人最珍視的人情味，叫作違法？



台中監獄副典獄長陳進國受訪表示，傳真提醒事項給陳前總統，主要是要提醒他，依據受刑人保外就醫規定，參加醫療活動或外出，必須事前提出書面申請，待審核後才能參加，但條文未明確規定多久前須提出，這次明定要求7天前提出。



陳進國指出，陳水扁弔祭立委柯建銘母喪、前往翠山莊為李登輝祝壽等活動，事前都只有口頭告知要北上訪友，但事實上都與他陳述的不符，已明顯違反規定。



至於陳致中質疑「軟禁」說法，陳進國說，如果只是到公園散步、與家人私下聚會，中監不會過度干涉，但公開出席活動，必須依規定事先申請。



另外，中監是否會祭出罰則，陳進國表示，這次主要是發函提醒，重申訪視小組仍會定期前往訪查，作為終止與繼續展延保外就醫的依據，所有行程都必須符合相關規定。



中監在今晚傳真給陳水扁，檢列數個扁違反簽具保證及保外就醫受刑人管理規則。中監檢列違法保外就醫的活動行程，包括去年11月25日台北教育大學北師美術館參觀畫展、去年12月17日新竹市弔祭立委柯建銘母喪，以及今年1月15日赴新光醫院探訪醫師王誠良和翠山莊向前總統李登輝祝壽等活動。要求以後扁離開高雄住家，都要在7天前提出申准。



中監要求扁以後參加社區職能治療或其他活動時都應於7天前提出申請，並附醫療準備與評估及安全維護規劃。中監重申保外就醫應以醫療為主，以後參加對外活動，將採「對家人活動從寬、其它活動從嚴」原則。1070119