育兒津貼是否全面發 政院：春節後定案

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）媒體今天報導，為因應少子化，行政院指示衛福部研議全面發放育兒津貼。對此，行政院政務委員林萬億表示，目前評估各項方案，包括所需經費、促進生育的效果，預計農曆年後才會定案。



自由時報報導，台灣少子化問題日益嚴重，行政院指示衛生福利部研議全面發放育兒津貼，衛福部長陳時中日前向行政院長賴清德簡報表示，全面發放每月新台幣2500元的0歲到2歲「兒童照顧津貼」，所需財源經試算1年需120.69億元。



對此，行政院發言人徐國勇表示，仍在研議。



主責少子女化對策的林萬億告訴中央社記者，目前評估各種方案（包括現行制度），包括所需經費、對促進生育的效果、是否設有補助門檻等，預計「要等農曆過年後，才會正式定案」。



他指出，現行0歲到2歲的育兒津貼設有門檻，僅針對所得稅率在20%以下發放，父母有一方未就業的家庭自己帶小孩，每月育兒津貼2500元。而全面發放每月2500元0歲到2歲的「兒童照顧津貼」只是提案之一，目前尚未定案。



林萬億說，行政院針對育兒、托育政策做全面性評估，包括對促進生育率的效果、家長的經濟負擔等；也在研擬相關配套措施，包括就業婦女的職場友善程度等，希望達到「大家願生、願養」的目標。



賴清德日前在去年年終記者會表示，「生生不息」是今年施政三大主軸之一。在育人上，台灣生育率目前1.17人，目標在2030年時要達到1.4人。



賴清德當時說，為改善少子化、提升生育率，針對0歲到2歲的幼兒，將會持續推動社區公共托育，也會檢討提出幼兒照顧津貼；對2歲到5歲兒童，將持續推動公立跟非營利幼兒園，並擬定私立幼兒園公共化政策，讓私立幼兒園比照公立幼兒園收費，詳細政策將在農曆年後提出。1070120