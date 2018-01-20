綠4縣市初選進協調期 22日談政見會時間

民主進步黨民國107年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選19日截止登記，累計15人完成登記，其中台南市6人角逐最激烈，高雄市則是4名現任立法委員廝殺。中央社製表 107年1月19日

（中央社記者葉素萍台北20日電）民主進步黨台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長4縣市初選19日登記截止，共15人登記，接下來進入協調期，22日將協調4縣市電視政見發表會時間與形式。



民主進步黨台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選截止登記，共15人完成登記，其中台南市6人角逐最激烈，高雄市則是4名現任立法委員廝殺。



台南市長提名初選參選者共6人，包括立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左及前民進黨副秘書長李俊毅。



登記高雄市長初選參選者有4人，分別是立委林岱樺、趙天麟、管碧玲與陳其邁。



登記宜蘭縣長初選參選者有3人，包括立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝與員山鄉長江永和。



登記嘉義縣長初選參選者有2人，分別是嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。



依據民進黨中央規劃，完成登記後，中央黨部24日召開中央執行委員會審查參選人資格，並先溝通協調到30日截止。如果無法達成協議，2月1日到2月11日辦理電視政見發表會，民調期間為3月5日到9日，3月14日中央執行委員會公告提名名單。



黨內幹部指出，到30日之前都是協調期，黨中央會找參選人都合適的時間來談，看登記參選者是否有人要退出，如果沒人退出，就由民調決定人選；後續將安排協調事宜。



另外，黨內幹部說，每個縣市最多會辦一場電視政見發表會，22日將先找參選人本人或派代表討論，決定電視政見發表會的形式、時間。1070120