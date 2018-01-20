柯文哲真是綠的嗎 民進黨首都戰陷長考

民進黨究竟是要與台北市長柯文哲一決雌雄或繼續合作，目前態勢未明朗。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍台北20日電）民主進步黨與台北市長柯文哲究竟是戰？是和？目前態勢未明朗，民進黨最高目標當然是不讓中國國民黨拿下首都，但黨內也不禁思考「柯文哲真的是綠的嗎？」
民進黨副秘書長徐佳青受訪表示，要等到「春暖花開（情勢才會確定）」，「現在天氣還這麼寒冷，大家在急什麼？」民進黨不會因外界每天問，（選舉步調）就提前。
至於究竟是要與柯文哲一決雌雄或繼續合作，民進黨內人士說，要不要與柯文哲合作，「關鍵在柯文哲，不在民進黨」。去年第29屆夏季世界大學運動會後，柯文哲態度相當明顯，認為自己是領先者，「我怎麼說，你們（民進黨）怎麼配合」，這讓民進黨內希望繼續推與柯文哲合作的人，「能講的話愈來愈少、籌碼愈來愈少」。
民進黨內人士說，最近陸續有一些聲音指出，前總統陳水扁選總統與競選連任時，台北市都非民進黨執政；民進黨最高戰略指導原則當然是不希望國民黨奪回台北市，成為國民黨復興基地，但現在黨內也在思考「柯文哲真的是綠的嗎？」
已表態參選台北市長的民進黨籍立法委員姚文智也信心滿滿，他說，如果民進黨很堅定自推台北市長參選人，認同民進黨的選民會回歸，選戰時「綠、白、藍三分天下」，而柯文哲在兩岸議題、轉型正義等很多方面較靠近藍營價值觀情況影響下，板塊會移動，民進黨有機會勝出。1070120
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