/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴
>rss

國民黨台北市強棒 賴士葆點名葉匡時

發稿時間：2018/01/20 15:07

最新更新：2018/01/20 15:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮、李明宗台北20日電）國民黨籍立委蔣萬安昨天表態不選台北市長後，地方黨部接獲不少支持者詢問電話或表達失落，但國民黨籍立委賴士葆說，國民黨還有強棒，前交通部長葉匡時就是不錯人選。

目前中國國民黨內表態有意角逐台北市長者包括前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文。

地方人士受訪表示，昨天蔣萬安不選消息傳出後，地方黨部接到不少支持者電話詢問怎麼回事？昨晚跑行程時，也有民眾直接問「蔣萬安怎麼不出來啦？」黨部都回覆尊重個人意願。

台北市第8選舉區選出的國民黨籍立法委員賴士葆接受記者訪問表示，原本可能有些人在觀望蔣萬安態度再決定是否表態，蔣萬安宣布不選後，他相信一定還會有強棒表態。

被記者問到誰適合角逐台北市長？賴士葆表示，葉匡時就是不錯人選。

葉匡時接受記者訪問表示，「沒在思考這問題」，但國民黨考量台北市長選戰，應思考年輕化，排除傳統宮廷文化，更接觸年輕人，瞭解人民痛苦，否則勝選有什麼意義？

曾任台北市議員的國民黨籍立委李彥秀受訪表示，蔣萬安這時宣布，讓黨可及早布局，且蔣萬安從沒說要選，是基層有很多期待，不斷有勸進聲浪，但這還是取決於個人決定，倒是國民黨接下來要思考如何布局，打好選戰，她相信初選後，藍軍還是會團結。

李彥秀分析，打法很重要，柯文哲擅長網路戰，能創造與年輕人的共鳴，未來的國民黨參選人有沒有這樣的團隊？如何讓市民覺得，接下來4年台北可以不一樣，有競爭力、值得驕傲。1070120

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP