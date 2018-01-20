國民黨台北市強棒 賴士葆點名葉匡時

（中央社記者劉麗榮、李明宗台北20日電）國民黨籍立委蔣萬安昨天表態不選台北市長後，地方黨部接獲不少支持者詢問電話或表達失落，但國民黨籍立委賴士葆說，國民黨還有強棒，前交通部長葉匡時就是不錯人選。



目前中國國民黨內表態有意角逐台北市長者包括前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文。



地方人士受訪表示，昨天蔣萬安不選消息傳出後，地方黨部接到不少支持者電話詢問怎麼回事？昨晚跑行程時，也有民眾直接問「蔣萬安怎麼不出來啦？」黨部都回覆尊重個人意願。



台北市第8選舉區選出的國民黨籍立法委員賴士葆接受記者訪問表示，原本可能有些人在觀望蔣萬安態度再決定是否表態，蔣萬安宣布不選後，他相信一定還會有強棒表態。



被記者問到誰適合角逐台北市長？賴士葆表示，葉匡時就是不錯人選。



葉匡時接受記者訪問表示，「沒在思考這問題」，但國民黨考量台北市長選戰，應思考年輕化，排除傳統宮廷文化，更接觸年輕人，瞭解人民痛苦，否則勝選有什麼意義？



曾任台北市議員的國民黨籍立委李彥秀受訪表示，蔣萬安這時宣布，讓黨可及早布局，且蔣萬安從沒說要選，是基層有很多期待，不斷有勸進聲浪，但這還是取決於個人決定，倒是國民黨接下來要思考如何布局，打好選戰，她相信初選後，藍軍還是會團結。



李彥秀分析，打法很重要，柯文哲擅長網路戰，能創造與年輕人的共鳴，未來的國民黨參選人有沒有這樣的團隊？如何讓市民覺得，接下來4年台北可以不一樣，有競爭力、值得驕傲。1070120