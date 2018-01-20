/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴
>rss

財務吃緊 國民黨20人不續聘

發稿時間：2018/01/20 16:02

最新更新：2018/01/20 16:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮台北20日電）國民黨先前進行大規模人事精簡，回聘310人。國民黨發言人洪孟楷今天表示，年度考核黨中央有約20名同仁將不再續聘，但強調沒有針對個人，主要原因是黨產會追殺使黨中央財務吃緊。

民進黨2018年度起調整黨工薪資3%。對照國民黨，從2016年底宣布大規模人事精簡，資遣738名黨工，再回聘310人，去年初開始執行精簡方案，改為一年一聘，今年農曆年前將再度精簡人事，藍綠兩黨「薪」情大不同。

洪孟楷指出，黨中央有20人因各單位年度考核將離開國民黨，他表示，未針對任何人，各單位主管依照考評及需求提出名單，也是黨中央目前財務狀況吃緊下不得不做的調整。

洪孟楷說，人事精簡的主要原因，還是在於執政黨操作不當黨產處理委員會追殺，讓國民黨中央的財務拮据，現金調度困難。

洪孟楷表示，這次離職的黨工在先前結清年資時已說明，後續回聘皆採一年一聘制，相信離開的黨工也能諒解黨目前面臨的困難。黨部也有多位義務職幹部，以不支薪的方式持續為黨付出。

國民黨行管會主委邱大展受訪指出，目前國民黨一個月的人事費用需新台幣2000多萬元，人事精簡後，一個月少支出約70、80萬元，希望總支出能降到2500萬左右，到現在都還是借錢發黨工薪水。

邱大展說，黨中央財務仍然吃緊，黨工也清楚，各單位視業務需要作出調整，可能變成一人要做兩個人的事。

至於現職黨工會否發放年終獎金，黨務人士表示，發薪水都有困難，年終更難。1070120

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP