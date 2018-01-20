財務吃緊 國民黨20人不續聘

（中央社記者劉麗榮台北20日電）國民黨先前進行大規模人事精簡，回聘310人。國民黨發言人洪孟楷今天表示，年度考核黨中央有約20名同仁將不再續聘，但強調沒有針對個人，主要原因是黨產會追殺使黨中央財務吃緊。



民進黨2018年度起調整黨工薪資3%。對照國民黨，從2016年底宣布大規模人事精簡，資遣738名黨工，再回聘310人，去年初開始執行精簡方案，改為一年一聘，今年農曆年前將再度精簡人事，藍綠兩黨「薪」情大不同。



洪孟楷指出，黨中央有20人因各單位年度考核將離開國民黨，他表示，未針對任何人，各單位主管依照考評及需求提出名單，也是黨中央目前財務狀況吃緊下不得不做的調整。



洪孟楷說，人事精簡的主要原因，還是在於執政黨操作不當黨產處理委員會追殺，讓國民黨中央的財務拮据，現金調度困難。



洪孟楷表示，這次離職的黨工在先前結清年資時已說明，後續回聘皆採一年一聘制，相信離開的黨工也能諒解黨目前面臨的困難。黨部也有多位義務職幹部，以不支薪的方式持續為黨付出。



國民黨行管會主委邱大展受訪指出，目前國民黨一個月的人事費用需新台幣2000多萬元，人事精簡後，一個月少支出約70、80萬元，希望總支出能降到2500萬左右，到現在都還是借錢發黨工薪水。



邱大展說，黨中央財務仍然吃緊，黨工也清楚，各單位視業務需要作出調整，可能變成一人要做兩個人的事。



至於現職黨工會否發放年終獎金，黨務人士表示，發薪水都有困難，年終更難。1070120