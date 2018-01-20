時代力量3歲了 洪慈庸黃國昌大展歌喉

時代力量20日晚間在台北舉行3週年黨慶暨募款餐會，黨主席黃國昌（右）與立委洪慈庸（左）合唱歌曲「我的未來不是夢」、「童話」等。中央社記者徐肇昌攝 107年1月20日

（中央社記者蔡佳伶台北20日電）時代力量今天舉行3週年黨慶，首波21位議員參選人登台亮相，時力立委黃國昌說，今年最重要任務，就是把有理想的年輕人，送進地方議會，他和立委洪慈庸還難得大展歌喉。



時代力量今天在大直典華舉辦3週年黨慶暨募款餐會，5位立委黃國昌、徐永明、林昶佐、洪慈庸和高潞•以用•巴魕剌全員到齊，並公布首波直轄、縣轄市議員參選人。



餐會請來鄭弘儀主持，席開127桌，時力立委宛如成了人形立牌，民眾紛紛要求合照，現場熱鬧滾滾，林昶佐拿出領帶，高潞•以用獻出親手畫的油畫，徐永明捐出珍藏的桌球國手陳思羽簽名球拍拍賣，協助募款，洪慈庸和黃國昌則上台獻唱我的未來不是夢和世界第一等。



首波提名，被問及大綠、小綠年底選戰會怎麼合作？黃國昌說，時代力量今年最重要任務，就是把有熱情和理想的年輕人，送入議會，這21人每個都接地氣，希望大家給時力在地方扎根的機會。



而與民進黨之間的關係，他說，議員選舉是複數選區選舉，讓時代力量在每個地方議會都有黨團，對台灣地方政治的發展，絕對有正面意義。



至於縣市長會推人或和民進黨合作？黃國昌說，現在最重要的是完成議員提名，縣市長有待黨內提名小組和決策委員進一步討論。



時代力量首波21位議員被提名人包括台北市吳崢、林亮君、林穎孟；新北市彭盛韶、陳志明；桃園市簡智翔、劉祐龍；新竹市蔡惠婷、林彥甫、廖子齊；新竹縣連郁婷；台中市李國禎、吳佩芸、許皓甯；台南市林易瑩；高雄市林子盟、林于凱；雲林縣鍾政翰；宜蘭縣林正芳、歐志銘；澎湖縣蔡尚至。選將涵蓋律師、醫師、學者等，年輕最輕的是25歲的吳佩芸。1070120