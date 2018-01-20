陸啟M503 BBC訪駐英代表林永樂

（中央社記者戴雅真倫敦20日專電）中華民國駐英代表林永樂19日接受英國廣播公司（BBC）電視與廣播節目訪問時就M503航路爭議表示，中國大陸不應單方面改變現狀，希望雙方有更多建設性對話與技術性協商。



中國大陸4日片面啟用M503北上以及W121、W122、W123航路。由於這4條航路未經兩岸溝通確認且存在飛安疑慮，交通部民用航空局暫不核准持續使用相關航路的中國東方航空與廈門航空所申請176班兩岸春節加班機。



林永樂接受BBC國際新聞電視節目「衝擊」（Impact）主持人強諾納（Karin Giannone）訪問時表示，有關兩岸春節加班機，民航局仍在審查相關申請，很快就會有答案。另一方面也希望中國大陸明白，他們不能片面改變現狀，任何單方面的舉動將會影響兩岸關係未來走向。



林永樂表示，M503航路非常接近海峽中線，最近僅距4.2海里。更重要的是，這是中國大陸單方面宣布的，並未與台灣協商。兩岸應該有更多磋商及對話。



主持人詢問，據知中國大陸表示，啟用新航路不需要台灣同意。



林永樂強調，這無關是否同意，而是有關兩岸對話及兩岸談判。因為兩岸在2015年有共識，對於未來任何新改變，雙方必須先行諮商對方。這次中國大陸未與台灣討論，即片面啟用新航路，且是在最後才通知台灣，我方認為這是非常不友好且非常不負責任的行為。



林永樂表示，雙方應該進行更多對話、建設性對話，以及技術性談判。更重要的是，中國大陸不應該單方面改變現狀。



林永樂19日也接受BBC廣播節目主持人梅南德茲（James Menendez）訪問。



主持人詢問，北京方面表示，台灣最終將推動獨立，也表示如果美國參議院通過國防授權法案，美國軍艦將可能停靠台灣。



林永樂認為這離題太遠。他表示，重點應該放在民航安全和台海穩定上。總統蔡英文其實說得非常清楚，台灣一直在謀求兩岸和平、穩定和繁榮。這是兩岸關係的基礎，兩岸有貿易、經濟合作，也有學生和遊客等交流，這一切目前都未中斷，繼續成長。



他表示，兩岸目前關係穩定，但是不樂見中方的挑釁或脅迫，尤其是透過單方面行動。1070120