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司法特考出題少 考選部：考生可完整陳述

發稿時間：2018/01/21 13:50

最新更新：2018/01/21 13:50

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（中央社記者謝佳珍台北21日電）106年司法官特考刑法與刑事訴訟法考科合計出2題，各占100分，引發質疑。考選部官員今天表示，命題委員認為雖然題數不多，但每題各有獨立的爭點，可讓考生完整陳述想法。

立法院司法及法制委員會去年11月審查107年度中央政府總預算案關於考試院及所屬主管收支部分時，民主進步黨籍立委周春米、蔡易餘等人曾提案指出，106年公務人員特種考試司法官考試，大幅改變過去出題及配分模式，刑事法考科竟然出現刑法與刑事訴訟法僅各出1題、各占100分的情形，要求刪除考試院預算新台幣2000萬元。蔡易餘當時說，如果這題不會，恐怕就考不上，很誇張。

考試院副院長李逸洋在最近一次考試院會也針對司法官特考問題，要求考選部檢討。

根據考試院公布的會議紀錄，李逸洋在考試院會表示，106年司法官特考已考完，據了解，部分立法委員對這次考試有強烈意見。

李逸洋說，其中1個考科命題內容與去年6月新修正通過條文有關，部分應考人因埋首苦讀，未能掌握時事，可能造成類似「抽籤」的機運問題。

他表示，考選部雖然表示因涉及典試委員會事宜，無從涉入，但過去命題都有一定原則，假使命題委員或召集人命題違常例，例如只有命1題時，難道不會主動有所提醒？因為依命題原則，命題範圍須涵括一定內容，不能有偏失。

不願具名的考選部官員上午告訴中央社記者，司法官特考第二試，包括憲法與行政法、民法與刑事訴訟法、刑法與刑事訴訟法、商事法、國文等考科，合計1000分。這次命題委員在刑法與刑事訴訟法考科出2題，每題各100分，合計200分。

官員指出，依規定，考試未放榜前，無法就相關考試問題提出說明，因此，在司法官特考今年1月10日放榜後，已請命題委員向李逸洋與全體考試委員說明。

官員表示，命題委員認為這次刑法與刑事訴訟法考科出2題，雖然與過去出3到4題有所不同，但每題都有各自獨立的爭點，大約4到5個，就內容而言，與過去並無差異。

官員轉述，命題委員認為，題數不多，可以讓考生更專心，更能完整陳述想法；若考題太多，考生可能淪為記憶式的反應，沒有辦法更深切思考。

依規定，司法官特考分三試舉行，第一試未錄取者，不得應第二試；第二試未錄取者，不得應第三試（口試）。106年司法官特考於今年1月10日放榜。1070121

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