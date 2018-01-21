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羅智強：大數據全球化 網紅政治新時代

發稿時間：2018/01/21 17:45

最新更新：2018/01/21 18:15

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前總統府副祕書長羅智強於當地時間20出席位在矽谷舉行的北加州大專校友聯合會第34屆年會。他指出，全球化大數據時代，政治人物善用社交平台成為網紅，帶來新的政治生態。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月21日前總統府副祕書長羅智強於當地時間20出席位在矽谷舉行的北加州大專校友聯合會第34屆年會。他指出，全球化大數據時代，政治人物善用社交平台成為網紅，帶來新的政治生態。中央社記者張克怡舊金山攝　107年1月21日

（中央社記者張克怡舊金山20日電）前總統府副秘書長羅智強今晚在矽谷指出，全球化大數據時代，政治人物善用社交平台發表言論，網紅成為新的政治生態。

羅智強表示，擁有4000萬粉絲，以辛辣言詞著稱的美國總統川普就是網紅最好的例子。川普隨時利用社交媒體推特發表第一手訊息，雖然言論受到民眾和媒體抨擊，但人氣居高不下。

羅智強應邀出席北加州中國大專校友聯合會第34屆年會。他在聖他克拉拉市會議中心 (Santa Clara Convention Center)分享他個人如何從政治人物成為網紅，利用社交平台拓展政治和多方面領域。

他說，在日新月異的網路時代，傳統民調準確度下滑，網路成為傳遞訊息的最快途徑。自2012年起，台灣臉書粉絲人數的多少，反映在大選中候選人的獲勝機率。

以2012年總統大選來說，當時前總統馬英九粉絲人數130萬，現任總統蔡英文50萬。最終馬總統贏了79萬票，粉絲人數和選票差只有一萬。

同樣的情況發生在2014年六都選舉的各城市和2016的總統大選。這些都是他透過網路收集的數據。

羅智強表示，很高興能出席由30所台灣大專校友舉辦的年會。他回憶兩年前經歷政治低潮時，來美開車完成「全美兩萬里路雲和月」時，曾到矽谷，受到華人的鼓勵支持。

回台灣後，他為自己訂下臉書粉絲破百萬的目標。如果成功，將競選台北市長。

兩年來，羅智強利用網路和大數據，在最快時間內發表政治評論、引起討論、轉載和媒體報導等「外溢效應」成為網紅。

臉書粉絲人數從1萬增加至91萬，他可以快速直接地傳播他的理念，引起共鳴。不過因粉絲人數沒破百萬，他兩天前決定不參選台北市長，為丁守中助選。

他強調：「台北市長，日後我是一定會選。」目前應累積市政經驗，或許從市議員開始做起。

他表示，成為網紅不容易。在台灣只有4個政治人物粉絲人數破百萬，依序為總統蔡英文、前總統馬英九、柯文哲和陳菊，他目前排名第六，位於朱立倫之後。

羅智強明天將離開舊金山前往洛杉磯。1070122

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