蔡總統首次電視專訪 鄭弘儀犀利提問

主持人鄭弘儀（左）主持新談話節目，首集就邀請到重量級來賓總統蔡英文（右）接受獨家專訪。（三立提供）中央社記者江佩凌傳真 107年1月21日

（中央社記者江佩凌台北21日電）主持人鄭弘儀在三立iNEWS主持新談話節目「鄭‧知道了」，首集邀請到重磅來賓總統蔡英文接受鄭弘儀的獨家專訪，這是蔡總統上任一年八個月以來，首次接受電視媒體專訪。



三立iNEWS頻道將於22日起，推出由鄭弘儀主持的全新談話性節目「鄭‧知道了」，每集將邀請台灣各界指標性人物、專家等來賓，內容以財經、政治、國際為節目談論話題主軸。



三立今發布新聞稿指出，蔡總統與鄭弘儀見面就像與老朋友見面一樣相見歡，互動熱絡熟悉，在專訪過程中還因為雙方聊的愉快，鄭弘儀還主動喊卡2次，讓總統喝水潤喉。



節目內容針對近日爭議的勞工、國防、經濟等關鍵性議題，蔡總統親上火線說分明，而她的決策內幕、如何面對挑戰與歧見，以及其不為人知的內心話，節目中也一一呈現。



「鄭‧知道了」將於1月22日晚間10時起，每週一至週五於有線電視第88、89或90台及中華電信MOD504台播出。1070121



