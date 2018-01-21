/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 台鐵澳網謝淑薇小室哲哉
>rss

蔡總統首次電視專訪 鄭弘儀犀利提問

發稿時間：2018/01/21 17:50

最新更新：2018/01/21 17:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
主持人鄭弘儀（左）主持新談話節目，首集就邀請到重量級來賓總統蔡英文（右）接受獨家專訪。（三立提供）中央社記者江佩凌傳真　107年1月21日主持人鄭弘儀（左）主持新談話節目，首集就邀請到重量級來賓總統蔡英文（右）接受獨家專訪。（三立提供）中央社記者江佩凌傳真　107年1月21日

（中央社記者江佩凌台北21日電）主持人鄭弘儀在三立iNEWS主持新談話節目「鄭‧知道了」，首集邀請到重磅來賓總統蔡英文接受鄭弘儀的獨家專訪，這是蔡總統上任一年八個月以來，首次接受電視媒體專訪。

三立iNEWS頻道將於22日起，推出由鄭弘儀主持的全新談話性節目「鄭‧知道了」，每集將邀請台灣各界指標性人物、專家等來賓，內容以財經、政治、國際為節目談論話題主軸。

三立今發布新聞稿指出，蔡總統與鄭弘儀見面就像與老朋友見面一樣相見歡，互動熱絡熟悉，在專訪過程中還因為雙方聊的愉快，鄭弘儀還主動喊卡2次，讓總統喝水潤喉。

節目內容針對近日爭議的勞工、國防、經濟等關鍵性議題，蔡總統親上火線說分明，而她的決策內幕、如何面對挑戰與歧見，以及其不為人知的內心話，節目中也一一呈現。

「鄭‧知道了」將於1月22日晚間10時起，每週一至週五於有線電視第88、89或90台及中華電信MOD504台播出。1070121

主持人鄭弘儀（左）主持新談話節目，首集邀請到重量級來賓總統蔡英文（右），這也是蔡總統上任1年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。（三立提供）中央社記者江佩凌傳真　107年1月21日主持人鄭弘儀（左）主持新談話節目，首集邀請到重量級來賓總統蔡英文（右），這也是蔡總統上任1年8個月以來，首次接受電視媒體專訪。（三立提供）中央社記者江佩凌傳真　107年1月21日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP