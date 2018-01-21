總預算案朝野協商 綠盼過程順利

（中央社記者王承中台北21日電）民進黨團幹事長劉櫂豪今天表示，完成107年度總預算案的審查，不只是立法院的事，也牽涉到政府政策推展，如調薪。19日朝野協商氣氛還算良性往正面發展，期待後續總預算案協商過程能順利。



立法院長蘇嘉全19日召集朝野黨團協商107年度中央政府總預算時宣布，自22日起到25日，一連4天，每天針對兩個立法院常設委員會所涵括的部會預算案進行協商。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀下午表示，國民黨團這次沒有提案，都是各立委辦公室提出，可見每個立委對預算有各自看法，這就是實質審查，國民黨也希望實質審查，經過行政機關說明後，能撤的就會撤，或是做修正，希望藉由嚴審、討論，一起解決預算上的問題。



李彥秀說，國民黨團也關注陸委會、海基會、農委會及勞動部預算，對於部分預算，國民黨也有一定的堅持，若民進黨不同意，爭議的預算就只能表決，國民黨團希望可以實質審查，呼籲行政院、民進黨不要鐵板一塊，再用多數粗暴通過總預算案。



時代力量立法院黨團總召徐永明下午表示，時代力量有針對警政署、金管會、財政部、體育署、國家通訊傳播委員會提出預算刪減及凍結案，警政署的部分，經副署長說明後，黨團大概只會堅持保留如署長特別費、兩岸共同打擊犯罪等預算刪減凍結案，其他的則會撤案。至於其他部會的提案主要是針對施政，若各部會能積極回應，部分提案也可能會在協商時撤回。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞指出，今年各部會比去年更積極進行說明溝通，只要親民黨覺得合理的，也肯定部會的積極度，該撤的會撤，若是不合理的，該刪的還是會刪。親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，親民黨團絕對會盡力把關，也呼籲執政黨不要太過護航，讓預算過得不明不白。



民主進步黨立法院黨團幹事長劉櫂豪表示，期待審查總預算的過程都能夠順利，因為在31日前完成107年度總預算案的審查，不只是立法院的事情，也牽涉到今年度政府政策的推展，如調薪、反毒掃黑等，19日開始進行總預算案的協商，朝野氣氛都還算良性往正面發展，期待大家透過協商把有爭議的部分，請部會加以說明，讓整個預算能順利通過。



是否有可能最後又演變成表決大戰？劉櫂豪說，還是希望朝野能把焦點聚集，讓大部分的提案都能透過協商來處理，真正進入院會表決時，僅剩少數案子。1070121