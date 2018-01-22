不選北市長與血統有關 蔣萬安:不是事實[影]

國民黨籍立委蔣萬安22日接受廣播專訪，議題觸及不參選台北市長選舉心路歷程。中央社記者郭日曉攝 107年1月22日

（中央社記者劉冠廷台北22日電）中國國民黨立法委員蔣萬安今天答覆不選台北市長與蔣家血統有關表示，完全不是事實；他並說，今年選舉，不管是議員、里長，只要被國民黨提名，絕對義不容辭，全力支持與幫助。



蔣萬安19日上午正式對外宣布不會參加年底的台北市長選舉，將繼續留在立法院監督行政權。



蔣萬安今天上午接受媒體人周玉蔻廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，周玉蔻問，不選台北市長，是否與蔣家血統有密切相關，蔣萬安說，完全沒有關係，外界有聲音說他有顧慮，完全都不事實，「如果我真的顧慮這些，我3年前不會參選立委」，且是單一選舉、一對一的選舉。



蔣萬安也說，上次選舉的經驗，他了解過程中有非常多挑戰與變數，都是無法預測的，所以事前去做一些考量都是多餘且不必要的；周玉蔻再問，也不是擔心台北市長柯文哲太強了，打不敗？蔣萬安說，當然不是，這些都不是考量的因素。



是否計畫今年底的選舉，做一個到各地輔選的角色？蔣萬安表示，當然願意，今年的選舉，不管是議員、里長，只要被國民黨提名，絕對義不容辭，全力支持與幫助。1070122



