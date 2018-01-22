/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 爐石謝淑薇戴資穎台鐵
>rss

不選北市長與血統有關 蔣萬安:不是事實[影]

發稿時間：2018/01/22 10:59

最新更新：2018/01/22 13:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國民黨籍立委蔣萬安22日接受廣播專訪，議題觸及不參選台北市長選舉心路歷程。中央社記者郭日曉攝　107年1月22日國民黨籍立委蔣萬安22日接受廣播專訪，議題觸及不參選台北市長選舉心路歷程。中央社記者郭日曉攝　107年1月22日

（中央社記者劉冠廷台北22日電）中國國民黨立法委員蔣萬安今天答覆不選台北市長與蔣家血統有關表示，完全不是事實；他並說，今年選舉，不管是議員、里長，只要被國民黨提名，絕對義不容辭，全力支持與幫助。

蔣萬安19日上午正式對外宣布不會參加年底的台北市長選舉，將繼續留在立法院監督行政權。

蔣萬安今天上午接受媒體人周玉蔻廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，周玉蔻問，不選台北市長，是否與蔣家血統有密切相關，蔣萬安說，完全沒有關係，外界有聲音說他有顧慮，完全都不事實，「如果我真的顧慮這些，我3年前不會參選立委」，且是單一選舉、一對一的選舉。

蔣萬安也說，上次選舉的經驗，他了解過程中有非常多挑戰與變數，都是無法預測的，所以事前去做一些考量都是多餘且不必要的；周玉蔻再問，也不是擔心台北市長柯文哲太強了，打不敗？蔣萬安說，當然不是，這些都不是考量的因素。

是否計畫今年底的選舉，做一個到各地輔選的角色？蔣萬安表示，當然願意，今年的選舉，不管是議員、里長，只要被國民黨提名，絕對義不容辭，全力支持與幫助。1070122

影片來源：hitfm YouTube頻道
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP