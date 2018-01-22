警消因公冒險犯難撫卹 將修法明確化

（中央社記者王承中台北22日電）為讓警消因公死亡的冒險犯難撫卹標準更為明確化，國民黨籍立委林為洲今天表示，與立委陳超明多次爭取後，內政部將修正警察人員人事條例施行細則，消防、海巡也一併適用。



國道警察局第六大隊竹林分隊警員陳啟瑞去年8月於國道三號執行巡邏勤務，發現一部廂型車故障暫停外側路肩，上前協助時，遭一輛拖板車從後方高速追撞，造成坐在車內的陳啟瑞身亡。



有基層員警希望警政署為陳啟瑞爭取「因公殉職」而非「因公死亡」的撫卹，而銓敘部退撫司長呂明泰日前受訪表示，依公務人員撫卹法規定，只有「因公死亡」並無「因公殉職」。



中國國民黨籍立法委員陳超明、林為洲上午在立法院召開「警察、消防、海巡權益向前行」記者會。



林為洲表示，現行法律規定，公務員在職死亡，撫卹分為「病故或意外死亡撫卹」及「因公死亡」撫卹，公務員若因「冒險犯難或戰地殉職」死亡，可再加給50%撫卹金，但須符合執勤職務時已有危難事故發生、執勤現場恐讓救災人員死亡環境及奮不顧身等三要件。



林為洲說，陳啟瑞發生事故後，由於撫卹問題，引發基層員警的不滿，而撫卹金也恐因標準認定不同，進而短缺幾百萬元，嚴重影響長期在危險環境工作的警察、消防及海巡人員的士氣。



林為洲說，他與陳超明多次邀集內政部、銓敘部協調陳啟瑞撫卹案，發現對於冒險犯難或戰地殉職的規定難有明確或統一標準，要求內政部盡快研議相關人事法規。



他說，內政部已研商將修正警察人員人事條例施行細則，現行警察殉職為「執行所定勤務，遭遇危難事故，奮不顧身，以致死亡」，將改為「執行所定勤務，處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡。」即可符合冒險犯難的定義。



陳超明表示，此後從事危險工作的員警因公死亡後的撫卹將有更明確的界定，另外消防、海巡等人員也將一併適用。林為洲說，未來也將會持續爭取將空勤總隊納入。1070122