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文化部：前瞻計畫沒獨厚特定縣市

發稿時間：2018/01/22 14:05

最新更新：2018/01/22 14:05

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（中央社記者謝佳珍、鄭景雯台北22日電）中國國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷今天表示，文化部主導動用前瞻基礎建設計畫預算為今年底台中市花博辦展覽；文化部說，前瞻計畫沒獨厚特定縣市或計畫。

洪孟楷與國民黨文傳會副主委王鴻薇上午舉行記者會，出示「籌辦2018世界花博期間之『四館合作主題展』第二次展覽籌備暨協調會議紀錄」，洪孟楷表示，根據會議紀錄，這場去年12月14日在文化部藝術發展司會議室的會議主席為文化部常務次長李連權，出席人士包括文化部、台中市政府文化局、國立故宮博物院與奇美博物館等人員。奇美博物館出席代表為副館長廖婉如，是林佳龍太太。

洪孟楷說，會議紀錄顯示，在台中市文化局尚未提計畫時，文化部就在內部會議承諾補助新台幣1000萬元，完全無視競爭型計畫審查過程，公務預算私相授受。

王鴻薇說，地方競爭型預算應由各地提出計畫到文化部評比後，才能決定預算分配，如今卻私相授受，李連權也不適任，應下台負責，文化部長鄭麗君也應公開道歉並說明。

文化部受訪表示，前瞻計畫主要是為建構文化生活圈整體藝文發展，包含協助縣市政府確立藝文場館專業發展定位及方向，改善藝文空間與設施，提升軟體專業營運，促進地方藝文活動發展，發展地方特色。

文化部說，相關作業要點去年11月陸續公告後，文化部已廣邀各地方政府參加相關說明會，鼓勵各地方政府提案。目前各計畫已於今年1月陸續收件完畢，全國22個縣市政府都有提報相關計畫。文化部將在2月初邀專家學者審查計畫，沒獨厚特定縣市或計畫。

此外，洪孟楷表示，李連權曾任林佳龍擔任行政院新聞局長時的辦公室主任，目前還是林佳龍擔任董事長的台灣智庫董事，明顯違反公務人員服務法規定「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務」。

文化部表示，李連權是在前文化部長洪孟啟任內開始擔任台灣智庫董事，過程符合公務員服務法規定「公務員兼任教學或研究工作或非以營利為目的之事業或團體之職務，應經服務機關許可。機關首長應經上級主管機關許可。」1070122

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