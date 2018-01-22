辜寬敏要蔡總統只做4年 許信良：歧視女性

（中央社記者范正祥台北22日電）總統府資政辜寬敏表示總統蔡英文做4年就好，希望2020年換人出來選。前民進黨主席許信良今天在臉書發文，質疑辜寬敏現在還歧視女性，對蔡總統有性別偏見。辜寬敏對此不回應。



許信良也指出，改革之路現在才剛起步。對於肩負改革的歷史使命的民進黨人來說，選擇只能是繼續走下去！現在談2020，只是自亂陣腳，自擾軍心。



辜寬敏日前表示，總統蔡英文當4年就好，這段期間，盡量完成改革，這樣會永久被人思念。2020年推行政院長賴清德出來選總統是最好的，而且一定會贏。



許信良今天在臉書發文「現在還歧視女性：這是恥辱」，他質疑，這些年來辜寬敏對總統蔡英文的指指點點就是赤裸裸的性別主義言論。



談及兩性平等和平權，許信良指出，在人類文明的進程裏，男性中心主義長期占據主導地位。但是，這並不證明，也不使得男性比女性優越。因此，兩性平等和平權的理念在二十世紀成為一項普世價值，是人類文明的重大飛躍。



許信良表示，現在，即使在現實生活裏，兩性平等和平權並未普遍在全世界實現，但是做為一項價值，卻已經成為衡量文明程度的重要指標。換句話說，對女性的歧視，不但不應成為當代文明男性炫耀男性雄風的話題，反而應當成為被譴責被鄙視的恥辱。



談及蔡總統，許信良認為，歷史上的改革者都曾經遇到蔡總統執政現在所面對的困境。改革不可能不伴隨政治上的反撲。年金、轉型、兩岸，都是沉重的台灣歷史包袱。蔡總統正在引領的，正是一條既不逃避，也不莽撞的堅定的理性的改革之路。她所面對的困境，也正是台灣必須走出的歷史困境！



許信良強調，在這樣的歷史時刻，女性的穩定和理性，是作為領導者的優點，而不是缺點。



對於許信良的質疑和評論，辜寬敏答覆中央社記者詢問時表示「不回應」。1070122