經濟學人：大陸對台趨於強硬 同時勸誘

（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）最新一期「經濟學人」撰文表示，從中國大陸近期對待外資企業及開設新航路來看，大陸對台態度趨於強硬，但同時也企圖勸誘，降低台灣年輕人對大陸的反感。



文中指出，中國大陸官方近日下令外資企業，包括航班飛往中國大陸的航空公司，「更正」將台灣列為國家的網頁，同時移除國旗圖案。審查人員甚至關閉連鎖飯店集團萬豪酒店的中文網站一個星期，以懲罰萬豪在顧客問卷中將台灣列為國家。



中國激進網民也呼籲抵制萬豪酒店。然而，除生意上損失，這些外資企業更擔心觸犯中國大陸最新網路及國家安全法規。萬豪和達美航空公司為此道歉。ZARA甚至承諾願意「自我檢視」。



文中表示，中國大陸採用欺凌加上勸誘。欺凌方面，對於外企網站的行動僅是一部分，主要用意在於壓縮台灣外交空間，以及施加心理壓力。



自總統蔡英文2016年5月上任以來，中國大陸已停止自前任總統馬英九開始的兩岸高層接觸。蔡總統執政的民進黨，與國民黨源自於中國的歷史背景相異，民進黨黨綱中明列台獨條文。雖然蔡總統自始即承諾不會破壞兩岸關係，獨立條文處於休眠狀態，但這些對於中國大陸而言都不夠。



中國國家主席習近平未在十九大上展現對台更強硬政策，這可能讓部分官員鬆了一口氣。然而，習近平對台毫不妥協的言論，也替他贏得比起其他議題更長的掌聲。



十九大結束不久，習近平隨即告訴美國總統川普，台灣問題是中美關係中最重要的核心問題。習近平談到中國大陸將在2049年達成中華民族「偉大復興」，也暗指統一台灣的時程。



文中指出，中國大陸對台灣的壓力持續。外交方面，隨著去年巴拿馬轉向中國大陸，目前承認台灣的20個邦交國必然會進一步被削弱─宏都拉斯、帛琉及聖露西亞可能是下一目標。



本月稍早，中國大陸違背與台灣達成的協議，宣布啟動4條新商業航路，新航路不是靠近台灣海峽中線，就是接近台灣的主要離島。台灣視這個片面行動威脅飛航安全及國家安全。但台灣無能為力。台灣不是國際民航組織（ICAO）成員，而任職ICAO秘書長的柳芳，還曾擔任這次宣布啟用新航路的中國大陸民航局官員。



中國大陸也持續展現武力，從2016年以來，中國大陸軍機持續進行「繞台」巡邏。央視報導相關新聞時，以台灣的山脈作為背景。近期軍事演習時，還出現與台灣總統府高度相似的建築物。



但文中表示，這些都已是舊手法。習近平創新之處在於針對台灣年輕人釋出誘因。中國大陸的大學提供台灣講師比在台灣更優渥的薪水。中國大陸各省正開設研究中心，目標是吸引年輕台灣人。在南部東莞市，台灣科技企業家可免費獲得創業資金及免租辦公用房。現有超過40萬台灣人在中國大陸工作。年輕人更是成群結隊前往對岸。



文中指出，台灣學者林中斌表示，這是習近平對台灣的「軟手」。某種程度上，似乎是企圖重塑民間對中國大陸的態度。蔡總統承諾為年輕人創造更多機會，卻沒有取得很大進展。台灣經濟停滯，台灣年輕人認為老一輩獲得更好的福利。



在難解的兩岸關係上，比起習近平，蔡英文遭受更多責難。最近民調甚至顯示，台灣人對於習近平的感情溫度比對蔡英文還要高（台灣民意基金會的兩岸領導人好感度民調）。台灣年輕人並不欣賞中國大陸的政治文化，但習近平可能正在馴化台灣年輕人，讓他們未來不會反咬中國大陸一口。1070122