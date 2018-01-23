不排除陸攻台可能 馮世寬：居安思危

（中央社記者劉冠廷台北23日電）中國究竟會不會攻打台灣？總統蔡英文接受專訪時表示，「沒有人會排除這個可能性」。國防部長馮世寬今天說，蔡總統是高瞻遠矚，「我們不能夠好逸忘勞，要居安思危」。



蔡總統接受三立iNEWS新談話節目「鄭‧知道了」專訪，22日晚間播出專訪內容。主持人問，「你覺得中國會打台灣嗎」？蔡總統說，「沒有人會排除這個可能性」，要看中國的決策者是不是一個理性的決策者，開啟戰端是不是一個選項，必須小心斟酌。



立法院今天繼續協商107年度中央政府總預算案，馮世寬出席朝野協商國防部相關預算時，中國國民黨立法院黨團首席副書記長曾銘宗詢問馮世寬，蔡總統的說法，可能性高不高以及該如因應？



馮世寬說，總統的發言是高瞻遠矚，「我們不能夠好逸忘勞」，且最重要的是居安思危，全國的老百姓都應團結一致，尤其是軍方要更努力於精進訓練與戰備。曾銘宗要求馮世寬是否可以具體說明？馮世寬說，假設性的作戰問題，無法答覆。



國民黨立法委員馬文君表示，國民黨執政時，每次傳出兩岸可能發生危機等事情時，大家都說在恐嚇人民，但為何現在蔡總統說了之後，會變成高瞻遠矚？馬文君也說，台灣周邊的區域目前是傾向緊張的狀態，國防部與領導階層有必要朝如何趨向和緩做努力。馮世寬表示，國防部會繼續努力。1070123