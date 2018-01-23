春節前內閣是否改組 賴清德：無此想法

行政院長賴清德（前左2）23日下午訪視苗栗縣，被問及農曆年前內閣名單是否考量「除舊布新」？賴清德表示「目前沒有這個想法」。中央社記者管瑞平攝 107年1月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）農曆年前內閣名單是否考量「除舊佈新」？行政院長賴清德今天接受媒體詢問時表示「目前沒有這個想法」。



行政院長賴清德為落實中央與地方合作推動前瞻基礎建設及長照業務，今天下午訪視苗栗縣，首站前往苗栗市信仰中心玉清宮參拜祈福，對於媒體提問，過年將至，是否打算進行內閣改組？他連說2次「目前還沒有這個想法」。



此外，針對基本工資調漲問題，賴清德重申解決低薪最有效的方法，還是要鼓勵投資台灣，行政院提出公務員加薪3%，帶動民間跟進；另一方面減稅，在稅改通過後，一般受薪家庭減少賦稅，增加可運用所得，自然而然可以促進消費，帶動經濟發展。



賴清德指出，政府也積極排除投資障礙，包括解決五缺的問題，鬆綁一例一休，營造有利的環境，加強執行前瞻基礎建設，推動產業創新，希望在國人團結努力下，推升經濟，繼續發展，這是解決低薪最有效的方法。



有媒體追問，是否有信心在5年內達成基本工資3萬？賴清德說，如果大家踴躍投資台灣，當然信心就會比較大。1070123