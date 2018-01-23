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護理輪班間隔 衛福部：不會公告縮短

發稿時間：2018/01/23 18:56

最新更新：2018/01/23 18:56

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（中央社記者王承中台北23日電）護理師公會全聯會副主委邱慧洳今天表示，護理人員至少須有11小時休息才能確保醫護品質。衛福部醫事司簡任技正劉越萍說，現行法足以因應突發事件，衛福部不會提出具體公告縮短輪班間隔時間。

立法院臨時會日前修正通過勞基法部分條文，明定輪班間隔至少應有連續11小時休息時間，因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關和勞動部盤點公告後，休息時間可以不少於連續8小時。

民主進步黨籍立法委員邱泰源、林靜儀等人下午在立法院召開「勞基法修法對醫護人權及品質之影響」公聽會，邀請醫界代表、衛福部代表及勞動部代表與會，討論此次勞基修法是否會衝擊醫療實務。

邱泰源表示，此次修法是否對醫療實務造成衝擊，還有待醫界充分反映，舉辦公聽會是為維持良好醫療照護品質，了解各級醫療院所對於修法後可能面臨的課題，研議因應措施及配套方案，共創完善的醫療環境。

邱慧洳表示，護理人員需有充分休息才能確保醫護品質，至少需有11小時休息時間，且現行勞基法已有針對突發狀況設有彈性調整措施，希望主管機關善盡把關權責，否則會造成血汗護理會更加嚴重。

劉越萍表示，現行勞基法足以因應重大事項與突發事件，因此，衛福部對於勞基法第34條第二項「因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關和勞動部盤點公告後，休息時間可以不少於連續8小時。」規定，不會提出具體的公告事項。除遇重大天災、疫情外，不允許縮短連班間隔時間為8小時。

中華民國基層醫療協會秘書長李家祥表示，單一科別診所為方便病患就醫，看診幾乎都在早晚，而下午休診，若醫護人員晚上下班後回家到隔天上午上班，休息時間很難會有連續11小時，未來恐觸法，但若要改變門診時間，又可能會造成病患看病不便。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，若診所是固定早晚看診、下午休診，這樣的工作安排並非屬於輪班，而是固定班，不在本次勞基法修法的輪班間隔至少應有連續11小時的範圍內，但休息時間仍至少應有8小時。1070123

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