新護照貼紙花1650萬 領務局印製廠共同負擔

外交部24日舉行記者會，說明第二代晶片護照內頁圖案貼紙，圖案為新的桃園機場，包含飛機與桃機航廈，並加印旅遊小叮嚀。中央社記者孫仲達攝 107年1月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，經重新設計製成防偽貼紙貼在護照內頁，外交部今天公布新圖樣，防偽貼紙成本約1650萬元，由領務局與中央印製廠共同負擔，新護照預計2月初發行。



去年底護照誤植事件發生近1個月，外交部今天再度召開記者會，由領事事務局副局長蔡幼文與及領務局護照行政組組長王北平公布、說明新版內頁圖樣，圖樣包括飛機與桃園機場航廈。



媒體詢問有關護照貼紙成本的問題，蔡幼文表示，這部分屬於「護照改善的費用」，領務局與中央印製廠已協商，考量民眾出國權益不受影響、公平原則、共商解決的誠意，決定由領務局負擔22萬本費用，其餘33萬本由中央印製廠吸收，1本約新台幣30元，55萬本共花費1650萬元。



蔡幼文表示，領務局昨天到央廠驗收第一批貼上貼紙的晶片護照，下週還會再去驗收另一批，原則上2月初可以重新發行第二代晶片護照。王北平說，55萬本護照，預計可發到5月中旬左右。



她說，重新發行後，會請外館通知駐在國政府，也會把樣本交給駐台的外國使館、代表機構，以及國內的機場。她強調，這是有效護照，貼紙是護照權責機關貼上的，並不影響護照的功能。



至於貼上的貼紙，是否容易被撕下？王北平指出，他昨天到央廠驗收護照時，有嘗試要撕下，結果一撕，護照就被破壞了。蔡幼文也提醒民眾，切勿嘗試撕下貼紙，以免影響護照效力。



蔡幼文表示，正常來說，使用貼上防偽貼紙的護照不會影響出國權益，但民眾若真的在海外通關時，因為貼紙而遇到困難，可以向外館求助，由外館人員向當地海關人員說明，護照是有效旅行文件。



外交部採購第二代晶片護照55萬本，去年12月底發行後，被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，領務局決定全部回收，由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣，設計成護照防偽貼紙，貼在更新的護照第5頁上，避免銷毀55萬本新護照。



蔡幼文在記者會上也展示桃園機場公司提供第一航廈的照片，以及央廠設計人員設計的底圖。她說，貼上的貼紙因為只有1頁，所以只有航廈的右半邊。待55萬本護照發完後，新印製的護照內頁第4、第5頁就會有完整的航廈圖案，加上飛機。1070124



