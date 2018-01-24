/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 水底情深Tizzy Bac東京大雪台鐵
>rss

新護照貼紙花1650萬 領務局印製廠共同負擔

發稿時間：2018/01/24 14:30

最新更新：2018/01/24 14:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
外交部24日舉行記者會，說明第二代晶片護照內頁圖案貼紙，圖案為新的桃園機場，包含飛機與桃機航廈，並加印旅遊小叮嚀。中央社記者孫仲達攝　107年1月24日外交部24日舉行記者會，說明第二代晶片護照內頁圖案貼紙，圖案為新的桃園機場，包含飛機與桃機航廈，並加印旅遊小叮嚀。中央社記者孫仲達攝　107年1月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）第二代晶片護照內頁底圖誤植類似美國機場圖樣，經重新設計製成防偽貼紙貼在護照內頁，外交部今天公布新圖樣，防偽貼紙成本約1650萬元，由領務局與中央印製廠共同負擔，新護照預計2月初發行。

去年底護照誤植事件發生近1個月，外交部今天再度召開記者會，由領事事務局副局長蔡幼文與及領務局護照行政組組長王北平公布、說明新版內頁圖樣，圖樣包括飛機與桃園機場航廈。

媒體詢問有關護照貼紙成本的問題，蔡幼文表示，這部分屬於「護照改善的費用」，領務局與中央印製廠已協商，考量民眾出國權益不受影響、公平原則、共商解決的誠意，決定由領務局負擔22萬本費用，其餘33萬本由中央印製廠吸收，1本約新台幣30元，55萬本共花費1650萬元。

蔡幼文表示，領務局昨天到央廠驗收第一批貼上貼紙的晶片護照，下週還會再去驗收另一批，原則上2月初可以重新發行第二代晶片護照。王北平說，55萬本護照，預計可發到5月中旬左右。

她說，重新發行後，會請外館通知駐在國政府，也會把樣本交給駐台的外國使館、代表機構，以及國內的機場。她強調，這是有效護照，貼紙是護照權責機關貼上的，並不影響護照的功能。

至於貼上的貼紙，是否容易被撕下？王北平指出，他昨天到央廠驗收護照時，有嘗試要撕下，結果一撕，護照就被破壞了。蔡幼文也提醒民眾，切勿嘗試撕下貼紙，以免影響護照效力。

蔡幼文表示，正常來說，使用貼上防偽貼紙的護照不會影響出國權益，但民眾若真的在海外通關時，因為貼紙而遇到困難，可以向外館求助，由外館人員向當地海關人員說明，護照是有效旅行文件。

外交部採購第二代晶片護照55萬本，去年12月底發行後，被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，領務局決定全部回收，由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣，設計成護照防偽貼紙，貼在更新的護照第5頁上，避免銷毀55萬本新護照。

蔡幼文在記者會上也展示桃園機場公司提供第一航廈的照片，以及央廠設計人員設計的底圖。她說，貼上的貼紙因為只有1頁，所以只有航廈的右半邊。待55萬本護照發完後，新印製的護照內頁第4、第5頁就會有完整的航廈圖案，加上飛機。1070124

外交部24日舉行記者會，領務局副局長蔡幼文公布桃園機場航廈原圖，並說明印製的第二代晶片護照內頁圖案貼紙。中央社記者孫仲達攝　107年1月24日外交部24日舉行記者會，領務局副局長蔡幼文公布桃園機場航廈原圖，並說明印製的第二代晶片護照內頁圖案貼紙。中央社記者孫仲達攝　107年1月24日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
四大洲花滑選手競演
四大洲花滑選手競演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP