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唐鳳民進黨專案報告 蔡英文讚精要易懂

發稿時間：2018/01/24 17:16

最新更新：2018/01/24 18:27

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（右2）24日出席民進黨中執會，聆聽行政院政務委員唐鳳專案報告「台灣社會創新的發展趨勢」。中央社記者孫仲達攝　107年1月24日身兼民進黨主席的總統蔡英文（右2）24日出席民進黨中執會，聆聽行政院政務委員唐鳳專案報告「台灣社會創新的發展趨勢」。中央社記者孫仲達攝　107年1月24日

（中央社記者范正祥台北24日電）民進黨中執會今天邀請行政院政務委員唐鳳專案報告「台灣社會創新的發展趨勢」，黨主席蔡英文表示，政府要做的是在法規、人才、資金給予協助，使社會創新能夠從內部帶來正向改變。

蔡英文稱許唐鳳的報告非常精要，淺顯易懂，讓人聽完後可以有一些印象停留，可以去思考一些問題。

民進黨發言人鄭朝方在中央執行委員會後記者會做了轉述。

蔡英文指出，社會企業與一般企業最大的差別，就是社會企業的主要目標是要協助改善社會問題。

她說，社會企業可以觸及到政府平常接觸不到的地方，從這個角度，可以是政府最好的幫手。因此，政府也要解決社會企業的經營問題，給予經營者更多空間，能夠施展手腳、實踐理想。

蔡英文表示，政府支持社會的創新環境，將持續完備相關法規。「公司法部分條文修正草案」去年12月送至立法院，其中幾項修正與社會企業的發展高度相關，請立法院黨團多加協助。

她說，經濟部中小企業處已設立「創新法規沙盒案件申請平台」，請相關部會在審核時，在符合法律規定的前提下，給產業更多的空間。

蔡英文強調，提升社會企業的能見度，是政府的重要目標。今年5月，台中市將舉辦「明日亞洲—2018亞太社企高峰會」，未來中央與地方要更密切合作。

蔡英文表示，來自民間的社會創新，是政府的夥伴，行政團隊應抱持開放政府的精神，運用公民協作的力量，進一步將政府有限的資源和民間無窮的創意相結合。

她說，台灣有促進社會創新最好的條件與基礎。台灣人樂於分享的天性，以及面對問題時觸類旁通的靈活，更能夠把國內社會創新的能量與經驗推向國際。

蔡英文表示，政府要做的是在法規、人才、資金給予協助，營造支持社會創新的環境，使台灣的社會創新能夠從內部帶來正向改變，更成為強化國際連結的基礎。1070124

民進黨24日中執會邀請行政院政務委員唐鳳（後）專案報告。中央社記者孫仲達攝 107年1月24日民進黨24日中執會邀請行政院政務委員唐鳳（後）專案報告。中央社記者孫仲達攝 107年1月24日
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