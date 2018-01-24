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督導酒駕帶頭違法 監委彈劾公路局專委

發稿時間：2018/01/24 17:58

最新更新：2018/01/24 20:50

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監察委員蔡培村（右起）、尹祚芊、高鳳仙24日舉行記者會，說明前嘉義區監理所副所長林振勇於在職期間接連酒駕肇事，經法院判決有罪確定卻未主動告知服務機關，違反公務員服務法規定，提案彈劾通過，將移送公務員懲戒委員會審理。中央社記者謝佳璋攝　107年1月24日監察委員蔡培村（右起）、尹祚芊、高鳳仙24日舉行記者會，說明前嘉義區監理所副所長林振勇於在職期間接連酒駕肇事，經法院判決有罪確定卻未主動告知服務機關，違反公務員服務法規定，提案彈劾通過，將移送公務員懲戒委員會審理。中央社記者謝佳璋攝　107年1月24日

（中央社記者劉麗榮台北24日電）交通部公路總局專門委員林振勇負責督導酒駕裁罰業務，卻在擔任監理所副所長期間兩度酒駕肇事，監察委員高鳳仙、蔡培村今天提案通過彈劾，全案移送公懲會。

監委表示，林振勇任職高雄市監理處副處長期間，於100年7月21日晚間因酒後駕車，逆向行駛高速公路，遭警察攔檢，經檢察官為緩起訴處分後，仍不知警惕。後於任職嘉義區監理所副所長期間，一年之內發生兩次酒駕肇事，追撞前方車輛，經法院判決處有期徒刑5月、6月確定在案，核有重大違失。

監委說，林振勇2次酒駕肇事後，均未依規定主動告知服務機關，經不具名民眾於事發2個月後向公路總局檢舉，違失行為明確。

監委指出，林振勇服務於公路監理機關，第一次酒駕被緩起訴處分不知警惕，仍再度發生兩次酒駕肇事，違反公務員服務法第5條規定，核有重大違失，已影響公眾對其職務的尊重及執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽，因此彈劾林振勇並移送公務員懲戒委員會審理。1070124

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