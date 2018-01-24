落實體改 立院決議：公正人士監督改選

（中央社記者陳俊華台北24日電）立法院臨時會今天朝野協商教育部體育署預算，各黨團共同提出主決議，要求體育署主動清查各單項體育協會可疑會員名單，並由公正人士組成選務小組，監督各協會理監事改選作業。



蘇嘉全今天召集朝野協商107年度中央政府總預算案，其中體育署預算部分，在國民體育法修法後，多次傳出單項體育協會理監事改選有人頭會員爭議。



朝野立委與體育署共同協商後，新增一項主決議，提案指出，為落實體育改革，體育署在國民體育法修法後，針對各單項體育協會的理監事改選作業過程中，爆發諸多弊端、作為不力，實有大幅檢討改進的必要。



提案要求，體育署應主動清查所有預先登錄的會員名單，針對大量重複的可疑會員登錄資料進行比對，同時將完整資料送交警察機關進行刑事調查，體育署應公開清查結果，並向立法院教育及文化委員會提出專案報告。



提案指出，體育署應盡快公布符合公正透明原則的國民體育法施行細則，及協會改選相關辦法，禁止採用「贏者全拿」的全額連記法。



提案也要求體育署應邀集社會公正人士組成第三方公正選務小組，針對各協會理監事改選予以監督；在調查並公開不法人頭會員爭議報告前，不應進行涉及爭議的各單項協會改選事宜。1070124