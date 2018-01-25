年約40萬人次死傷於車禍 監委查交通政策

（中央社記者劉麗榮台北25日電）台灣近4年交通事故死傷人數每年約40萬人次，平均每天有近8人死於交通事故，對於車禍傷亡高密度，監委張武修、王幼玲已申請主動調查，調查交通部等研提措施能否達政策目標。



監委指出，據交通部統計資料，105年交通事故後30日內死亡人數達2877人，形同每天有近8人死於交通事故。為改善車禍傷亡密度甚高情況，交通部已設定於108年交通事故後30日內死亡人數降至2500人以下；18至24歲機車族群，由目前每年400人死亡，降至250人以下目標。



監委表示，交通部並研議加強駕駛執照的考照訓練、延長上課時數、結合非政府組織與志工下鄉輔導交通教育及嚴格執法等措施。將調查交通部研提的相關措施能否確實達成、後續改善整體與區域的交通傷亡績效為何？



監委指出，交通部運輸研究所研究推估，每增加一位車禍死亡民眾，社會成本增加約新台幣1600萬元；每增加一位車禍受傷民眾，社會成本增加約100萬元。以103年道路交通事故死亡1819人及受傷41萬3229人數估計，社會成本增加金額達4423億3300萬元，損失鉅大，不容小覷。



面對如此鉅額社會成本，監委將調查交通部等相關單位研提的措施，能否確實達成所訂的政策目標？有無參照其他先進國家模式，將易肇事路段的高風險特質標示列舉並公告？或將高肇事路段與GPS系統整合、改善易肇事路段的周遭環境與特別限制車速。1070125