管中閔任台大校長爭議 蔡明興回應了

（中央社記者田裕斌台北25日電）管中閔當選台灣大學校長爭議不斷，由於台灣大哥大副董事長蔡明興是台大遴選委員會委員，引發「蔡董投管董」爭議，蔡明興今天首度表示，由台大遴選委員會統一回應。



台灣大學校長當選人管中閔預定於2月1日上任，但由於未主動揭露擔任台灣大獨立董事身分，加上台灣大副董事長蔡明興是台大遴選委員會委員，引發「蔡董投管董」爭議。



台灣大學1月選出新任校長管中閔，遴選過程遭質疑未利益迴避、資訊未揭露等爭議，立法院昨天朝野協商民國107年度中央政府總預算案，討論教育部預算時，民進黨團與時代力量黨團分別提出主決議，要求對台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業。但會中未對兩項主決議進行處理。



民主進步黨立委張廖萬堅、何欣純、蘇巧慧今天上午在民進黨立法院黨團召開記者會。張廖萬堅說，管中閔與前國發會副主委陳建良聯名發表的學術論文，疑似涉及抄襲另一篇碩士論文的圖表及文字、違反學術倫理。



不過，中研院隨後發出聲明強調，會議的論文手冊，是將所有論文印出來裝訂，讓與會者方便閱讀，並沒有正式審查程序，也不算正式出版的論文。由於論文的性質只供研討會裡互相討論，所以接受論文的標準，只在確認其內容與研討會主旨相符。1070125