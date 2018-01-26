M503爭議 外交部國際發聲逾120篇報導

台灣抗議中國大陸片面啟用M503等航路。外交部爭取國際社會支持台灣的立場，國際媒體已有超過120篇相關報導。（中央社製圖）

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）台灣抗議中國大陸片面啟用M503等航路。為強化國際宣傳，外交部透過外館投書當地媒體、外館向國際媒體說明等，爭取國際社會支持台灣的立場，國際媒體已有超過120篇相關報導。



中國大陸未遵守兩岸於2015年3月協商所達共識，4日片面啟用M503航路由南向北飛航，以及W121、W122、W123銜接航路。台灣呼籲北京依據2015年兩岸達成的共識，由雙方盡速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題。



針對M503議題，總統蔡英文曾召集國安部會首長研商，並裁示，片面啟用爭議航道，是對區域安全的破壞挑釁；強化國際宣傳，爭取國際社會理解與支持；北京應善盡區域責任，儘速與台灣恢復協商。



外交部發言人李憲章今天表示，有關M503爭議航路，外交部的國際文宣作為包括國際主流媒體至今已刊出28篇駐外館處投書，包含美國華爾街日報、華盛頓時報、英國泰晤士報、日本產經新聞、比利時歐洲商業評論雙月刊、西班牙國家日報及加拿大國會山莊時報等。



同時，李憲章說，外交部透過外館主動向國際媒體及學者、專家說明溝通，包括英國金融時報、BBC新聞、經濟學人、法國費加洛日報、美國新聞週刊及加拿大國家郵報等國際媒體，已刊出支持台灣立場的報導與評論達81則。



他指出，外交部也運用臉書等網路新媒體，加強對外說明台灣立場，包括華府、洛杉磯、多倫多、歐盟、英國、法國、德國及新加坡等19個外館臉書粉絲專頁都發布相關訊息。另外，外交部也透過外館與當地重要學術智庫合辦東亞情勢座談會，共有19場。



李憲章表示，自1月4日至今，已有129篇相關報導，包括外館投書28篇、友台相關報導與評論81則，與其他相關報導20則。



他說，外交部及外館仍將持續向國際主要媒體及各國政、學界及國際組織意見領袖說明台灣立場，以爭取國際社會理解及支持。1070126