總統推社會住宅 給地方3具體支持

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天與台北市長柯文哲同台視察台北市健康公宅，她強調，中央政府將給地方3個具體支持，包括興建經費、土地取得、補助「包租代管」計畫，希望中央與地方一起合作。



蔡總統今天與柯文哲同台視察健康公宅內部，並與青創戶對談。



蔡總統聽完北市府簡報後指出，健康公宅社區將會是社會住宅的一個典範，不但是典範，而且會拉高很多人對社會住宅的期待，對正在開發中或者是在規劃中的社會住宅的案子都產生了很大很大的壓力。



她說，前陣子她也去視察了新北市的林口世大運選手村，那裡將成為3000戶、1萬人規模的大型社會住宅，今天到台北市參觀檢視健康公宅的成果，接下來還會到桃園市實地了解包租代管推動的進度，北北桃是台灣人口最集中的都會區，許多年輕人到這裡來就業、來就讀，所以北北桃社會住宅的計畫一定是最優先、也要最積極來落實的。



蔡總統說，她個人行程安排代表了政府上上下下對這件事情最大的共識，「社會住宅是我對選民最重要的政見之一，我也是親自來盯這個進度」。



她說，社會住宅的推動是全國性的，她要藉著今天的機會，再一次向全國人民說明，「中央政府會給予地方政府3個具體的支持」，第一個支持是興建經費的支持。



蔡總統提到，她上任以來，中央已經修訂了住宅法以及租賃專法，補助了新台幣70億元的規劃跟興辦費用，也建立了融資的平台，這些做法都是要支持縣市政府有穩定的制度跟財務的基礎，長期的推動社會住宅的政策。



她說，第二個支持是土地取得的支持，行政院會以跨部會的能量，特別是由內政部、財政部跟國防部一起來合作，他們已經盤點出大約350公頃的國有土地給縣市政府評估興辦社會住宅。



她說，第三個計畫，是柯文哲很關心的包租代管計畫，這個部分，中央會在4年之內全額補助地方政府來實施，要充分的利用空屋，也給年輕人跟弱勢族群能夠租得到適合、而且價格合理的房子。



蔡總統說，剛才她看柯文哲講健康公宅，講了「五個智慧」，顯然這個公宅是完完全全體驗出智慧住宅，是有智慧電網、自動化管理、綠建築的社會住宅，所以，她要特別跟年輕人說，這就是你們未來可以申請入住的家，你們可以在這裡安身立命，開創屬於你們的未來，「為了年輕人住的問題，我們除了合作還是合作，這是我們責無旁貸的任務，中央跟地方會一起努力。」1070126