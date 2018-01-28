侯友宜警轉政 若選新北市長是嚴峻挑戰

給人有情有義鐵漢形象的新北市副市長侯友宜（右）可能投入人生第一場的選戰，深入基層爭取支持，也是最嚴峻的一場戰役。中央社記者王鴻國新北市攝 107年1月28日

（中央社記者王鴻國新北28日電）給人有情有義鐵漢形象的新北市副市長侯友宜，談起過去刑事經驗常眉飛色舞，但談到參選話題就頻搖頭不語，成了「搖頭獅子」。他可能投入人生第一場的選戰，恐怕也是最嚴峻的一場戰役。



中國國民黨布局2018年選戰，預計農曆年後展開新北市長選舉黨內初選，台中市長選舉預計透過全民意調查，農曆年前產生人選。



侯友宜60歲，中央警官學校第45期畢業，他說：「進入警界擔任刑警以來，如同在刀光血影中討生活。」但因舊式防彈衣太厚重，他常沒穿防彈衣就帶隊攻堅逮捕槍擊要犯，同僚還誇他是「性情中人」。



由警轉政，侯友宜的人生有了很大的轉變，但他還是始終如一，只想把事情做好。侯友宜擔任副市長後，談話及回應都變得很謹慎，更貼近政治人物，特別是在擔任兩任的副市長後，被視為參選新北市長強棒的他，反而對於所有選舉的話題異常低調，讓外界覺得「愈來愈跳針」。他公開受訪時，回答都是「市政最重要」，努力做市政工作。



媒體記者日前問侯友宜何時宣布參選，他的答案相當巧妙且有趣，「新年到了，大家都有新的希望、新的計畫，這是很好的事情；過年到了大家都很忙，怎麼過一個好年比較重要」，隨即他一一發餅乾糖果，塞住現場每個人的嘴，包括發問記者的嘴。



侯友宜最近的電話也很難打得通，記者需要打電話請他回應時，常常是電話前一秒占線中，再重撥電話時，下一通響再久都無人接聽，侯友宜很直接，在之後遇到記者時，他會直說：「真的不方便接你的電話啦。」



記者觀察，這和侯友宜過去常在市府主持活動或記者會後到記者室串門子的作風不同。他以往話匣子一開就停不了，展現與平時不苟言笑的不同形象，甚至會插科打諢，不僅聊以前的英雄事蹟，也會分享市政工作上的心得。



他常說退休後並不缺錢，他主要是對朱立倫情義相挺，才來當這個事繁又不討好的「副市長」。



對侯友宜來說，人生最難忘的的重大刑案就是白曉燕命案，當時警方重兵圍捕嫌犯林春生、陳進興和高天民等人的畫面，也是當時民眾茶餘飯後的話題。



談到令人印象深刻的南非武官挾持事件，回想起當年單槍匹馬進屋和陳進興談判的過往時，他也只輕輕描述是被「趕鴨子上架」，向別人拿了防彈衣就硬上。



侯友宜跟新北市長朱立倫的情誼，要回溯到17年前。朱立倫在2001年當選桃園縣長，侯友宜擔任桃園縣警察局長，兩人交情日深，侯友宜也獲前總統陳水扁賞識，於2006年升任警政署長，成為警政署史上最年輕的首長，繼而擔任警大校長，在警界培養豐厚的人脈。



朱立倫在2010轉戰新北市長勝選後，就邀侯友宜出任副手，這個任命在當時跌破不少專家眼鏡，但侯友宜一上任就開始查拆大型違建，雷厲風行的查處公安事件，迅速凸顯他在一般市政上的強硬作風，也讓百姓們見識到鐵漢的強硬作風。



之前，在議會面對民進黨議員廖本煙指責受陳水扁提拔卻無情無義對待扁的質詢，侯友宜還表示，「你也可問前總統陳水扁，我有沒有跟他保持聯繫」。



侯友宜常笑說，不好的事都找他，也因使命必達，充分展現執法的魄力，讓他成為一般人眼中的鐵漢，更在藍綠執政時展現重要的「工具人」功能，發生重大災難時都能看到他的身影。



但鐵漢仍有他柔情的一面，尤其是復興空難，墜機地點位在雙北交界處且有高聳堤防阻隔救援，侯友宜就扮起「霸氣猩爺」（台大法律教授李茂生大讚的稱號），找友人帶機具把堤防水門拆了。侯友宜說，他只是想儘快救人並把在水中的罹難者找出來。



而面對八仙塵爆的慘劇，他幾乎全力投入，一有空就往醫院鑽，持續探視及鼓勵復建中的被害人；主要是他的小孩在1992年健康幼稚園火燒車事件中喪生，也讓他在燒燙傷傷患間有更多的憐憫心及鼓勵。他說：「家屬的痛，我最感同身受。」



至於侯友宜參選市長的傳聞已久，近來似乎參選有成真的可能，因此，個人隱私也被挖出來討論。包括侯家過去擁有陽明山上101間出租套房的資產也被揭露，再度掀起「三億探長」話題。



面對周錫瑋將於28日舉辦說明會宣布參選新北市長，侯友宜仍對是否參選市長問題維持不回應不否認的態度。



選戰要靠團體戰，周錫瑋前縣府團隊正集結，相對的朱家軍也力挺侯友宜，從日前市府官員聚餐歡送退休的政風處長李黎顯，有官員直播酒酣耳熱的場面，意外出現各局處首長時齊聲高喊「侯副當選」的畫面。



因此，周錫瑋在這次選舉自稱為「虎哥」，勇於面對選民幾近民粹的檢驗。也因此，這場黨內可能的「虎侯大戰」的黨內初選備受各界關注，甚至可能牽動藍綠後續的敏感選舉神經及結果。1070128



