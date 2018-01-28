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周錫瑋盼創首都城市 擘劃新北願景

發稿時間：2018/01/28 10:02

最新更新：2018/01/28 11:09

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前台北縣長周錫瑋角逐中國國民黨提名參選下屆新北市長，他的理念為「新北市應定位為國際化首都城市」，並認為首長角色，應該要傾聽基層民意。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月28日前台北縣長周錫瑋角逐中國國民黨提名參選下屆新北市長，他的理念為「新北市應定位為國際化首都城市」，並認為首長角色，應該要傾聽基層民意。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）角逐中國國民黨提名參選下屆新北市長的前台北縣長周錫瑋，提出「新北市應定位為國際化首都城市」理念，希望無論都市發展定位或市民的生活、經濟發展，應展現更有願景的未來。

中國國民黨布局2018年選戰，預計農曆年後展開新北市長選舉黨內初選，台中市長選舉預計透過全民意調查，農曆年前產生人選。

59歲的周錫瑋離開政壇7年後，勤於繪畫與研發新品種花卉，自稱是農夫，維持不錯的形象，見到人也總是帶著笑容，有一定的魅力和影響力。

周錫瑋擔任過5年台北縣長，現在要回鍋服務市民，28日要在永和國父紀念館舉辦參選說明會，他告訴中央社記者，以前許多的想法都站在執政的首長角色思考，那是錯的，應該要傾聽基層民意。

日前，他深入坪林山區，從對話中感受新世代年輕人對土地、人文、茶葉的理想與堅持。

曾是台灣第一大縣的首長，現在的周錫瑋說：「我時時刻刻在自省，曾為公僕，我有沒有這樣的能力，能幫助到有夢想的人們？」

台灣擁有美好的天然資源，加上創意與文化軟實力，也一直讓台灣揚名國際。周錫瑋說，在坪林山中的青年團隊以堅韌不拔的心，將汗水滴落在土壤，這都是讓人感到驕傲的事。

2010年，周錫瑋在第一任新北市長選舉時，「讓賢」給現任的新北市長朱立倫，當年裸退，如今起心動念希望重返政壇，周錫瑋說，要先捫心自問為的是什麼？要先拿出能說服自己出來參選市長的理由，要自我反省當選後要怎麼做。

周錫瑋認為，公權力必須協助年輕人站上國際舞台，扛著這份使命就是繼續為了市民打拚，「有未來的新北市」是參選的主軸與理念，也期待提升國家的競爭力與長遠的進步。

在新北市政策中心受訪時，周錫瑋說，當年他爭取台北縣改制為準直轄市，進而升格為新北市，這些年沉潛思考未來新北的遠景，他曾畫一幅「花若盛開，蝴蝶自來」油畫，現在爭取參選新北市長的心情與境遇，正是水到渠成。

在彰化八卦山太極新村出生的周錫瑋，還拜訪地方人士動員彰化同鄉會在新北市幫忙，在各工商、農漁會團體，都有他的身影。他說，真正走入基層，傾聽里長與民代、意見領袖的真話，是很重要的事。

周錫瑋說，國家混亂，應讓有能力與意願的人幫人民做事；新北市未來在世界的定位，有資格當國際化的首都城市，且要把視野拉高，把格局放寬，讓新北站在世界中心。他說，新加坡人的國際化，語言教育雙語化，值得新北市借鏡。

「許多法令需要鬆綁，這是關鍵。」周錫瑋認為，要將新北市帶往國際首都城市，包括都市更新、環境發展、教育、計畫性經濟、產業、農業行銷、河川整治、市容與違章工廠、街友與社會福利等議題，都必須積極解決，這些關鍵都在於法令鬆綁。

他說，近年大環境經濟嚴重衰退，失業人口持續增長，促進大環境的經濟繁榮，應當是當局優先思考的政策。周錫瑋指出，新北市未來計畫性經濟的規劃，未來教育走向，都是首長要從根本解決的問題。

周錫瑋這次爭取參選新北市長，以「虎哥」暱稱拉近與年輕世代距離。主要是他擔任台北縣長期間，曾發生林口地區曾傳聞有老虎出沒，他親自率隊山上被嘲笑為「上山打老虎」。

另外，有次縣府為宣揚溼地政績，公關公司在溼地玩捉放泥鰍的遊戲，其實水質淨化是事實，裡面也有很多魚，但後來被報紙說是宣傳假政績，當時環保局長鄧家基一度為此請辭，周錫瑋一肩挑，並慰留安慰鄧。

兩件事都令縣府人員覺得委屈，「上山打老虎、下水抓泥鰍」這兩起負面事件重創民調。

多年後，周錫瑋被問到「上山打老虎」的看法，他不以為忤認為，傳聞縣民遇到危險，縣長身先士卒前往關心瞭解有錯嗎？他笑說，既然大家說他「上山打老虎」，乾脆就以「虎哥」當成綽號，希望讓大家印象深刻。

對於競爭對手侯友宜的優勢，周錫瑋表示，打鐵還需自身硬，年底縣市長選舉，中國國民黨必須在新北市推出立場最堅定的候選人，才能確保勝選氣勢，進一步帶動各地勝選。

侯友宜擁有龐大的行政資源，周錫瑋說：「這是一場小蝦米對大鯨魚的競爭，但是，我有勇氣與信心。」深入基層握手、舉辦小夫妻座談會、進入廟宇傾聽，在臉書社群平台對話，都是以小搏大的策略。

周錫瑋表示，所有人都明白有無行政資源差別很大，但政治人生本來就不公平，不必抱怨。面對的挑戰，不在初選而是在大選；要爭一時，也爭千秋，他說：「人這一生，不光活個生死，總得活個對錯。」

他說，政黨面對的挑戰，不在選舉，而在勝選後的施政，過去20年來的選舉，勝選的政黨往往輸掉台灣的進步、輸掉民眾的福祉，現階段民調反映的是知名度，但選舉是政見、形象、能力和魅力的全面評比。

周錫瑋說，國民黨要學習民進黨靈活的選舉對策，仍盼望國民黨搭建一個新平台，讓黨內參選人充分表達政見、理念、專業和形象，找出與綠營對手差異性最大的參選人，讓人民真正認識並充分信任、進而支持他，才能為國民黨贏回民意。

至於國民黨新北市長選舉初選制度，已經公開宣布參選的前新北市議員金介壽說，新北市黨部主委李乾龍還沒找他們商量何時辦初選、內容如何、要不要辯論、要不要黨員投票，都沒商量。他要求與周錫瑋、侯友宜公開辯論。1070128

前台北縣長周錫瑋（中）在第一任新北市長選舉時，「讓賢」給現任的新北市長朱立倫（右），當年裸退，如今希望重返政壇，他說，許多法令需要鬆綁，這是新北發展關鍵。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月28日前台北縣長周錫瑋（中）在第一任新北市長選舉時，「讓賢」給現任的新北市長朱立倫（右），當年裸退，如今希望重返政壇，他說，許多法令需要鬆綁，這是新北發展關鍵。中央社記者黃旭昇新北市攝　107年1月28日
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