盧秀燕立委轉戰市長 正義性格柔性訴求

宣布爭取台中市長選舉提名的國民黨籍立委盧秀燕（前右），近來勤於拜票，希望最後能順利出線並打贏選戰。中央社記者郝雪卿攝 107年1月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）清晨天微亮，不少民眾常能在高鐵站看到立委盧秀燕的身影，她總是從台中市趕搭6時25分第一班高鐵到台北開會，多次被評為優質立委，如今她決定轉戰台中市長選舉。



中國國民黨布局2018年選戰，預計農曆年後展開新北市長選舉黨內初選，台中市長選舉預計透過全民意調查，農曆年前產生人選。



盧秀燕56歲，是已經連任6屆的國民黨籍立委，立委生涯中共18次被公督盟、口袋國會等公民團體評鑑為第一名優秀立委。問政犀利、言之有物是外界對她的印象，私下則親和力十足，這也是她在這屆激烈的立委選戰中，不少同黨資深立委紛紛落馬之際，她還能為藍營在原台中市區守住唯一的一席立委席次。



「選市長原不在我的政治生涯規劃中」，盧秀燕表示，眼看近兩年來，台中空污急遽惡化，經濟嚴重衰退，青年就業低薪問題未解，她和多數市民都忍無可忍，在基層勸進和市民期待下，決定挺身而出。



自從去年10月底宣布爭取市長選舉黨內提名以來，盧秀燕指出，3個月來她的民調逐漸竄升，也幾乎和尋求連任的民主進步黨籍市長林佳龍打成平手，但她不會因此自滿，會繼續努力爭取黨內提名並打贏選戰。



盧秀燕認為，這應該和她在6屆立委任內形象良好、問政超越藍綠、以民生為主有關，例如成功向中央爭取新台幣363億元完成台74線快速道路、370億元台中鐵路高架化、13.8億元市129線道路、9億元北區國民運動中心等多項重大交通和體育建設。



從政之前，盧秀燕曾擔任華視記者、主播、中部採訪主任。擔任電視記者時曾以「揭發假愛心真斂財」系列報導，獲得第25屆電視金鐘獎最佳新聞採訪獎。卻在記者生涯顛峰時，毅然選擇轉換跑道，踏入政壇，從頭開始打拚。



或許是因為具有記者正義性格和善於了解民生疾苦的觀察力，盧秀燕問政總是不畏懼強權，勇於替民眾發聲。電視記者和主播的專業訓練，更完全展現在盧秀燕的口才及問政能力上。



身為職業婦女，不僅為人妻，也為人母，盧秀燕表示，從政20多年，教育、社會福利、經濟、民生等，都是她關注的議題，她有很多理想與理念，只有選上市長，才有更多的行政資源與預算去實現。



從政後的盧秀燕幾乎很少裙裝亮相，她解釋說，不管擔任記者或後來從政，她的工作上山下海、四處奔波，為了工作方便，多年來已經習慣捨裙子而穿著長褲。她也喜好美食，但常因為工作忙到沒時間吃飯，以黑咖啡配香蕉果腹，而且吃不膩。



一直在原台中市區擔任立委的盧秀燕，對於外界質疑她的選票侷限在原市區，她指出，多年來她的服務不僅不分黨派，也不分區域，像石岡國小禮堂就是她協助爭取的，如今她大台中走透透拜票，採取的是溫和柔性方式，也獲得不少原縣區民眾的認同。



「市民當然可以信任我，放心的把市政交給我」，盧秀燕強調，如果她當選台中市長，對於老弱婦孺會更有同理心，更重視權益，尤其對於如何加強解決青年就學就業、成家立業所面臨的課題，還有改善空污、振興經濟、解決交通壅塞、提高勞工薪資等，都將會是她關注的施政重點。



國民黨已協調盧秀燕與立委江啟臣兩人以民調決定提名人選，預計農曆春節前就可以定案。盧秀燕說，不管最後結果如何，她與江啟臣都有共識，會全力支持被提名者，分裂對藍營選情不利。1070128



